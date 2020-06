Huawei Matebook D 14 2020 : le modèle Intel i7 (10e gen) chute sous les 1 000 €

Le Matebook D 14 de Huawei, renouvelé en 2020, est un concurrent de la gamme Air des MacBook d'Apple. On le trouve en ce moment sous les 1 000 euros sur Boulanger, dans sa version Intel avec un i7 de dernière génération. La version abordable sous AMD passe quant à elle sous les 600 euros à la Fnac.

Avec son design léger et compact, le Huawei Matebook D 14 se veut être un bon ultrabook, qui plus est vendu au bon prix. Cette année, il fait la part belle à une puce Intel Core i7 de dixième génération. C’est donc la configuration de PC la plus performante pour ce laptop, qui est aujourd’hui disponible avec une belle promotion.

Au lieu de 1 149 euros, le Huaweu Matebook D 14 (i7) 2020 passe aujourd’hui à 999 euros sur Boulanger. Cela représente une économie de 150 euros sur un ordinateur portable lancé il y a quelques mois seulement.

Il existe également un modèle plus abordable avec une puce AMD Ryzen 5 (3500U), elle aussi en promotion à 699 euros dans sa version 512 Go sur Boulanger et à 599 euros dans sa version 256 Go chez Darty.

Le Matebook D 14 2020 est le PC ultra portable de Huawei. Avec un design sobre et classe, on y trouve un châssis en métal mat avec quelques finitions en plastique autour de l’écran. Un design réussi et soucieux du détail qui propose un rendu loin de faire « cheap ».

À la différence de sa version plus abordable, ce Matebook D14 2020 i7 est propulsé par un Intel Core i7 quadcore cadencé à 1,8 GHz et bénéficie de deux fois plus de RAM, soit 16 Go. Celui-ci propose donc un gain de puissance non négligeable par rapport à son petit frère. Il dispose d’ailleurs d’une carte graphique dédiée : la GeForce MX250 de Nvidia.

Ce Matebook sous Windows 10 embarque un écran de 14 pouces quasiment bord à bord. C’est possible grâce à une webcam non pas au dessus de l’écran, mais cachée dans une touche du clavier, une technique directement héritée du Matebook X Pro.

On trouve en plus dans cette version 2020 une connectique assez généreuse : l’ultrabook propose en effet un port jack 3.5 mm, un port HDMI, un port USB-C et deux ports USB-A, dont un… 2.0.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Matebook D14 2020 dans sa version R5.

