L’iPad 2018 est la tablette la plus abordable de la marque à la pomme. Loin d’être dénué de fonctionnalités intéressantes, il est tout de même compatible avec l’Apple Pencil et recevra également la mise à jour iPad OS. Intéressés ? On le trouve aujourd’hui à 299 euros sur Cdiscount pour le modèle Wi-Fi en 32 Go.

Commercialisé à 358 euros sur l’Apple Store français, l’Apple iPad 2018 est aujourd’hui disponible à 299 euros sur Cdiscount grâce aux diverses promotions liées aux Soldes 2019, soit une économie d’environ 60 euros sur son prix d’origine. Bref, la meilleure solution pour profiter des prochaines nouveautés d’iPad OS à moindre prix.

Oui, ce n’est pas la première fois que l’on recommande une tablette Apple chez FrAndroid : on vous explique tout ici ! Elle a la particularité de posséder un rapport performances/prix que peu de concurrents Android arrivent à proposer, même en 2019. Propulsé par sa puce A10 Fusion couplée à 2 Go de mémoire vive, l’iPad 2018 offre une puissance qui, en plus de profiter d’une expérience utilisateur fluide, permet de faire tourner quelques jeux 3D par-dessus le marché.

Il représente surtout un investissement intéressant grâce au suivi exemplaire des mises à jour chez Apple. S’il profite d’ores et déjà des nouveautés apportées par iOS 12, notamment avec sa compatibilité avec l’Apple Pencil, il jouira encore de l’intégration de nombreux ajouts grâce à la prochaine update majeure des tablettes de la firme de Cupertino, à savoir iPad OS.

Enfin, on ne peut pas parler de l’iPad 2018 sans parler de son autonomie. Un réel point fort comblé par une batterie de 8 827 mAh qui ne vous fera pas défaut au quotidien.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé de l’Apple iPad 2018.

Pourquoi recommande-t-on cette tablette ?

Le rapport performances/prix excellent

Les prochaines nouveautés liées à iPad OS

L’autonomie excellente

