L’iPad 2018 est peut-être la tablette la plus abordable d’Apple, mais elle est loin d’être moins intéressante que les autres puisqu’elle est compatible Apple Pencil et iPad OS. De plus, son rapport qualité/prix est excellent en étant proposé aujourd’hui à 279 euros sur Cdiscount. Vous ne trouverez pas meilleure solution sous Android à ce prix.

Si l’iPad 2018 est vendu à 358 euros pour le modèle 32 Go + WiFi sur l’Apple Store, il est aujourd’hui remisé à 279 euros sur Cdiscount, soit une économie d’environ 80 euros sur son prix d’origine. La promotion idéale pour aider à financer l’achat d’un étui de protection ou d’un Apple Pencil, par exemple.

L’iPad 2018 conserve le design historique des tablettes de la firme de Cupertino. On retrouve le fameux bouton « Home » en dessous de l’écran Retina 9,7 pouces affichant une définition de 2 048 x 1 536 pixels ainsi que ces épaisses bordures tout autour. Au dos, on reste dans ce ton classique avec une couleur unie et le logo brillant de la marque à la pomme. Rappelons que la dalle dispose d’un « revêtement oléophobe » pour résister plus facilement aux traces de doigts.

Au niveau des performances, il propose une puissance équivalente à l’iPhone 7 en embarquant la puce A10 Fusion épaulée par 2 Go de mémoire vive. Cette configuration trouve quelques limites sur les jeux les plus gourmands, mais fera tourner comme un charme la nouvelle version d’iPad OS au quotidien.

On y retrouve les nouveautés d’iOS 13, mais aussi quelques changements supplémentaires, comme la refonte de l’écran d’accueil, la présence de widgets directement sur cet écran, une meilleure gestion du multitâche, le support des espaces de stockage externe, les gestes intuitifs pour le copier/coller, les nouvelles polices de caractères et bien plus encore.

Avec sa batterie de 8 827 mAh, l’autonomie est d’ailleurs plus que confortable au quotidien, et c’est là un des véritables atouts de cette tablette. Elle peut facilement tenir pendant plusieurs journées d’utilisation avant d’éprouver le besoin d’être branché à une prise électrique — via son port Lightning.

Si tous ces arguments ne suffisent pas à vous convaincre, on vous recommande de lire notre test détaillé de l’Apple iPad 2018.

Pourquoi recommande-t-on cette tablette ?

Un rapport qualité/prix impossible sous Android

Les nouvelles fonctionnalités liées à iPad OS

L’autonomie très confortable

L’Apple iPad 2018 est aujourd’hui à 279 euros Cdiscount, contre 358 euros sur l’Apple Store.

Retrouvez l'iPad 2018 à 279 euros sur Cdiscount