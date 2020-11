Lenovo Tab M10 Plus : une tablette performante et abordable avec 40 € de moins

La très bonne tablette Lenovo Tab M10 Plus adopte un design haut de gamme, et ce, sans faire grimper le prix trop haut. Elle bénéficiait déjà initialement d'un très bon rapport qualité/prix, mais c'est encore plus le cas en ce moment avec cette promotion appliquée quelques jours avant le Black Friday. À la Fnac, chez Amazon, Boulanger, et Darty, elle passe de 199 euros à 159 euros.

Certaines tablettes d’entrée de gamme détiennent des fiches techniques tout à fait intéressantes, comme la Lenovo Tab M10 Plus, qui adopte un design haut de gamme tout en étant ultra pratique pour des tâches simples. À l’approche du Black Friday, elle est encore moins chère que d’ordinaire puisque son prix baisse de 20%.

En bref

Un design premium

Un écran Full HD de 10,3 pouces avec de fines bordures

Plus de 7h d’autonomie

Initialement proposée à 199 euros, la tablette Lenovo Tab M10 Plus est désormais disponible à 159 euros à la Fnac, chez Darty, Boulanger et Amazon.

Un pack comprenant la Lenovo Tab M10 Plus, une coque de protection et une station d’accueil est également disponible à prix réduit chez la Fnac, où il passe de 249 euros à 199 euros.

Appliquer un prix avantageux n’implique pas forcément de rogner sur la qualité du design : Lenovo l’a bien compris. La tablette Lenovo Tab M10 Plus adopte un châssis métallique qui assure une belle solidité. Les bordures fines de son écran achèvent de lui donner cette touche premium que d’autres tablettes d’entrée de gamme n’ont pas.

Cette tablette de 10,3 pouces contient une dalle IPS affichant une définition Full HD de 1 920 x 1 200 pixels. Sa taille sera idéale pour celles et ceux qui ne souhaitent pas détenir un écran trop grand ; celui-ci sera parfaitement adopté pour des usages basiques comme la navigation web ou le visionnage de vidéos.

En ce qui concerne les performances, la tablette Lenovo Tab M10 Plus embarque un SoC Mediatek Helio P22T octo-core cadencé à 1,8 GHz (boost jusqu’à 2,3 GHz), couplé à 4 Go de mémoire vive. Les performances ne sont naturellement pas dignes d’une tablette haut de gamme, mais cela devrait amplement suffire pour une utilisation classique. Quelques jeux pas trop gourmands pourront même tourner sans souci. De plus, l’expérience utilisateur permise par Android sera bien fluide et agréable. Grâce à sa batterie de 5 000 mAh, vous pourrez utiliser cette tablette durant deux jours environ avant de devoir la charger, mais tout dépendra bien sûr de la nature de vos usages. La Tab M10 Plus intègre par ailleurs un port USB-C pour la charge rapide.

Enfin, même si une tablette n’est généralement pas choisie pour faire des photos d’une grande qualité, celle de Lenovo comporte deux capteurs : un appareil de 5 mégapixels à l’avant, qui servira notamment au déverrouillage par reconnaissance faciale, et un appareil de 8 mégapixels à l’arrière.

