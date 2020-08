Ce pack avec la tablette Lenovo M10 Plus coûte 60 € moins cher aujourd’hui

Le pack avec la tablette Lenovo M10 Plus, sa station d'accueil et une protection est en promotion aujourd'hui. On peut le retrouver à 189 euros au lieu de 249 via Acheter sur Google.

Dans le monde des tablettes tactiles, on retrouve toujours l’iPad Pro en tête, mais aussi la future Samsung Galaxy Tab S7 qui s’avère très prometteuse dans le monde des tablettes Android. Outre ces deux tablettes assez onéreuses, toutes les marques rivalisent pour apporter des solutions plus abordables. Lenovo s’est aussi lancé sur cette voie avec sa M10 Plus en proposant un excellent rapport qualité/prix. D’ailleurs, elle est en promotion dans un pack avec une station d’accueil et une protection.

En bref

Une tablette design

Une autonomie de 7 heures

Un écran de 10,3 pouces Full HD+

Le pack avec la Lenovo M10 Plus, la station d’accueil et une protection est à 189 euros au lieu de 249 via acheter sur Google avec le code PROMOAOUT.

Vous pouvez également retrouver la Lenovo M10 Plus seule pour 159 euros au lieu de 199 sur Boulanger.

Pour en savoir plus 👇

À première vue, la Lenovo M10 Plus n’a pas fait beaucoup de concessions sur le design. On retrouve un châssis entièrement en métal non sans rappeler la couleur grise des iPad d’Apple, c’est très beau et très appréciable pour ce prix. L’écran LCD de 10,3 pouces Full HD+ semble de bonne facture et ne laisse que très peu de place aux bordures.

Cette Lenovo M10 Plus embarque avec elle un SoC Mediatek Helio P22T octo-core cadencé à 1,8 GHz (Turboboost à 2,3 GHz) épaulé par 4 Go de RAM. Concrètement, ce n’est pas la tablette la plus puissante, mais cela suffit pour naviguer sur Internet ou pour regarder ses séries. Il sera possible de jouer à quelques jeux, si et seulement s’ils ne sont pas trop gourmands en ressource.

Au niveau de l’autonomie, la tablette s’équipe d’une batterie de 5 000 mAh et peut tenir 7 heures loin du chargeur selon le constructeur. La tablette se recharge en USB-C. On retrouve enfin une caméra à l’avant et à l’arrière qui s’avéreront utiles pour des visioconférences ou scanner des documents, par exemple.

S’agissant des autres produits de ce pack, la protection grise assez classique permettra de protéger votre tablette dès sa réception. Quant à la station d’accueil, elle permet tout simplement de recharger la tablette tout en la maintenant surélevée.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles à acheter.