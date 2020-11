En pack avec un dock, la tablette tactile Lenovo Tab M10 Plus est à -22 %

La tablette tactile Lenovo Tab M10 Plus profite d'un excellent rapport qualité/prix lorsqu'elle est en promotion. On la trouve aujourd'hui sur Boulanger avec un dock de recharge pour seulement 179 euros au lieu de 229.

Si vous recherchez une bonne tablette pas trop chère pour une utilisation basique (navigation sur Internet ou streaming via Netflix et consorts), la Lenovo Tab M10 Plus est celle qu’il vous faut. Elle est aujourd’hui à -22 % dans un pack incluant un dock de recharge qui sert également de support pour poser la tablette à l’horizontale.

Au lieu de 229 euros, la Lenovo Tab M10 Plus vendue avec son dock de recharge est aujourd’hui en promotion à seulement 179 euros sur Boulanger.

Le design de la Lenovo Tab M10 Plus la distingue clairement des autres tablettes à moins de 200 euros. En retrouve un châssis métallique qui respire la solidité et surtout un écran avec de fines bordures. De plus, la dalle est de bonne facture, elle affiche une définition Full HD+ de 1 920 x 1 200 pixels et s’étend sur une diagonale de 10,3 pouces dans un format 16:10 idéal pour consulter du contenu sur Internet.

Côté performances, cette tablette intègre un SoC Mediatek Helio P22T Octo-core avec une fréquence allant de 1,8 à 2,3 GHz, couplé à 4 Go de mémoire vive. Ce n’est pas la fiche technique la plus alléchante, mais cela est bien assez pour une utilisation classique et du gaming occasionnel avec des jeux 2D. L’expérience utilisateur sera par ailleurs toujours fluide sous Android, via une interface épurée et agréable à utiliser au quotidien.

La Tab M10 Plus est également dotée d’une belle autonomie grâce à sa batterie de 5 000 mAh. Concrètement, elle pourra tenir environ 2 jours en alternant navigation sur Internet, réseaux sociaux, vidéos sur YouTube/Dailymotion et quelques parties de jeu. On apprécie son port USB-C pour la charge rapide et encore plus le dock de recharge pour la poser à l’horizontale tout en continuant à utiliser la tablette.

Plus anecdotique, on aperçoit enfin deux appareils photo, avec à l’avant une caméra de 5 mégapixels pour prendre des selfies et pour paramétrer le déverrouillage par reconnaissance faciale 2D et à l’arrière un capteur de 8 mégapixels. Ces deux capteurs ne font pas des miracles, mais c’est suffisant pour passer des appels vidéos par exemple.

