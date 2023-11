À seulement 139 €, cette bonne tablette Android est la plus abordable du Black Friday

Pas besoin d’exploser votre budget du Black Friday, si vous cherchez une tablette pour le loisir. La Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 fera très bien l’affaire, et se négocie à seulement 139 euros, au lieu de 209 euros habituellement.

Efficace et dotée d’une bonne autonomie, la Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 est une solution entrée de gamme dans l’univers des tablettes Android intéressante pour les petits budgets. À l’occasion du Black Friday, elle voit son rapport qualité-prix passer de bon à excellent grâce à cette remise de 70 euros.

La Lenovo Tab M10 Plus en bref

Une jolie tablette au format compact

Simple et efficace pour les tâches du quotidien (lecture, film…)

Une autonomie satisfaisante

Avec un prix barré à 209,99 euros, la tablette Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 se négocie à un prix plus bas sur Cdiscount : seulement 139,99 euros.

La référence à petit prix chez Lenovo

Pour un modèle entrée de gamme, la Lenovo Tab M10 Gen 3 est bien fini avec son châssis métallique qui assure une bonne solidité. Son écran de 10,1 pouces procure un bon confort visuel avec sa résolution de 1 920 x 1 200 pixels. Pas d’Amoled, mais elle reste suffisante pour regarder vos contenus préférés, d’autant plus que la marque ajoute deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour améliorer la qualité sonore.

La prise en main est bonne et ses 460 g facilitent son transport. On trouve aussi un microphone, très utile pour les appels vidéo. À ce propos, la caméra frontale est de 5 Mpx, ce qui est suffisant pour des appels occasionnels avec vos proches. Autrement, on a du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 5, deux ports USB-C 2.0, une prise mini Jack, un emplacement nano SIM LTE et un emplacement pour carte microSD.

Une tablette qui va à l’essentiel

Loin d’être la plus puissante du marché, cette ardoise est avant tout fonctionnelle au quotidien. Avec son processeur Unisoc T610 de huit cœurs avec 4 Go de RAM LPDDR4X, la tablette ne permettra pas de jouer à des jeux 3D. En revanche, elle sera à l’aise pour naviguer sur le web ou binge watcher vos séries.

D’ailleurs, les principaux services de streaming sont disponibles : YouTube, Netflix, Prime Vidéo, Disney+, etc. Android 11 étant de la partie, l’expérience utilisateur est agréable (bien qu’un peu datée), et surtout, cela vous donne accès à de nombreuses applications via le Play Store. Enfin, côté autonomie, la marque assure jusqu’à 10 heures d’utilisation en lecture vidéo, et jusqu’à 9 heures de navigation sur le web.

