Xiaomi LCD Writing Tablet : cette tablette d’écriture et de dessin est à moitié prix pour le Black Friday

La Xiaomi LCD Writing Tablet est un petit appareil simple, léger et bien pratique pour les petits et les plus grands qui souhaiteraient dessiner de manière ludique et colorée, prendre des notes ou laisser des messages à destination des proches. Si elle vous intéresse, sachez que Xiaomi la propose actuellement à un tout petit prix pour le Black Friday : 19,99 euros au lieu de 39,99 euros.

Si Xiaomi propose dans son catalogue des tablettes tactiles standards, qui permettent à la fois de travailler et de regarder des séries par exemple, le fabricant possède également une tablette plus simple qui permet essentiellement de dessiner ou d’écrire des notes ou comptes-rendus de réunion. Voici la Xiaomi LCD Writing Tablet, une tablette d’écriture qui ne va pas vous permettre d’effectuer mille opérations, mais qui peut s’avérer bien utile pour les petits, comme pour les grands. Elle est par ailleurs très peu chère en ce moment : la marque l’affiche à moins de 20 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Xiaomi LCD Writing Tablet

Une grande dalle de 13,5 pouces

Une écriture en dégradé de couleurs grâce au stylet

Une autonomie d’un an

Auparavant proposée à 39,99 euros, la Xiaomi LCD Writing Tablet est désormais affichée à 19,99 euros sur le site officiel de Xiaomi.

Une tablette légère et facile à prendre en main

La Xiaomi LCD Writing Tablet est tout d’abord une tablette pratique à prendre en main et à transporter grâce à ses dimensions contenues (214 x 300 x 7.2 mm). Et avec moins de 400 g sur la balance, elle peut être portée sans problème par un enfant. Cette Writing Tablet s’accompagne évidemment d’un stylet magnétique, qui se range sur le côté de la tablette, et qui a une autre utilité que celle de tracer des croquis ou d’écrire quelques notes : il sert également à effacer l’écran lorsque l’on tapote la zone située sur le haut de la tablette avec son capuchon.

Sur cette tablette, on trouve également deux boutons bien utiles : un pour effacer l’écran si l’on ne souhaite pas utiliser le stylet pour cela, et un qui permet de verrouiller l’écran afin d’éviter toute suppression accidentelle de notes ou de dessins en plein travail.

Une grande dalle colorée

Cette Xiaomi LCD Writing Tablet est par ailleurs dotée d’un écran LCD de 13,5 pouces, soit une diagonale plus que suffisante pour écrire des notes ou faire des croquis. D’ailleurs, cet écran n’est pas rétroéclairé, ce qui est plutôt adapté à une écriture manuscrite plus confortable sans s’abîmer les yeux. Cette dalle est en outre dotée d’un écran noir et d’un affichage par zones de couleur : vos traits sont ainsi colorés en bleu, orange ou vert, avec un joli dégradé entre chaque nuance, selon l’endroit où vous les tracez. Sachez aussi que si vous appuyez fort sur l’écran avec le stylet, vos traits seront plus larges, ce qui est bien pratique pour le dessin.

Enfin, côté autonomie, la Xiaomi LCD Writing Tablet embarque une pile bouton capable de faire fonctionner la tablette durant 365 jours, selon la marque, mais seulement si vous n’effacez pas l’écran plus de 100 fois par jour. Oui, c’est précis.

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.