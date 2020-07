Pour moins de 160 euros, offrez-vous la jolie tablette Lenovo M10 Plus

Avec sa Tab M10 Plus, Lenovo propose une tablette avec un joli design pour moins de 199 euros. C'est une tablette parfaite pour tous ceux qui ne cherchent pas une bête de puissance mais une simple machine pour naviguer sur le web. Pour les soldes, elle est proposée à 159 euros chez Fnac et Darty.

Sur le marché des tablettes, il y a l’iPad et les autres. Pour se démarquer, Lenovo a axé sa Tab M10 Plus comme un produit design à petit prix. Mais sa fiche technique propose aussi quelques spécificités très intéressantes à ce prix de 160 euros affiché par Fnac et Darty à l’occasion des soldes.

La Lenovo Tab M10 Plus en bref

Un design réussi

Un écran Full HD+ avec de fines bordures

Une autonomie de 7 heures

La tablette tactile Lenovo Tab M10 Plus est disponible à 159 euros à la Fnac et chez Darty au lieu de 199 euros.

Pour en savoir plus 👇

Le design de cette tablette Lenovo Tab M10 Plus est ce qui la démarque des produits à moins de 200 euros grâce à son châssis métallique. Mais surtout, l’écran a des bordures fines (même plus petites que l’iPad classique) qui lui donnent vraiment un aspect haut de gamme.

Cet écran est d’une définition Full HD+ avec une dalle IPS et un format 16:10. Avec une taille de 10,3 pouces, il place la tablette dans la tailles classique de ces ardoises sans pour autant devenir encombrante comme certaines qui dépassent les 12 pouces.

Côté performances, cette tablette intègre un SoC Mediatek Helio P22T Octo-core avec une fréquence allant de 1,8 à 2,3 GHz couplé à 4 Go de RAM. Ce n’est pas la fiche technique la plus alléchante, mais cela est bien assez pour une utilisation classique et du gaming occasionnel avec des jeux pas trop gourmands. Sa batterie de 5000 mAh devrait lui permettre de tenir près de 7 heures.

Enfin, la tablette intègre deux appareils photo, à l’avant une caméra 5 MP pour prendre des selfies et pour paramétrer le déverrouillage par reconnaissance faciale 2D et à l’arrière un capteur 8 MP. Ces deux capteurs ne seront pas vos nouveaux meilleurs amis si vous êtes photographe, mais cela permet de pouvoir réaliser des appels vidéos etc.

