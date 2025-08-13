iPhone pliant, test de One UI 8 et le retour de la Pixel War : notre Unlock Talk estival, c’est ce soir

La 29e édition d’Unlock Talk a lieu au beau milieu de l’été, ce mercredi 13 août à partir de 17h. Au menu du jour : un duo de choc composé d’Arnaud Gelineau et Omar Belkaab, qui reviendront sur une tripotée de sujets passionnants.

Source : Frandroid

Unlock Talk poursuit sa tournée estivale. Vacances d’été ou pas, nos équipes restent sur le pied de guerre pour maintenir la cadence d’une émission toutes les deux semaines. Celle du 13 août 2025, toujours à partir de 17h, vous donne – comme d’habitude – rendez-vous sur notre chaîne Twitch Frandroidlive.

iPhone 17 : beaucoup de choses à dire

Pour l’occasion, cette 29e édition d’Unlock Talk se fera en comité restreint : aux manettes de l’émission, Arnaud Gelineau (responsable vidéo) et Omar Belkaab (rédacteur en chef Frandroid)… et c’est bien tout. C’est donc un binôme qui vous accompagnera durant une belle heure et demie autour de sujets passionnants.

Source : Frandroid

Nos deux protagonistes du jour passeront notamment en revue toutes les rumeurs qui entourent les iPhone 17. Après tout, leur présentation officielle approche à grands pas. Dans la foulée, Arnaud et Omar s’attarderont sur les nombreux bruits de couloirs relatifs à un futur iPhone pliant.

Le retour de la Pixel War

Du côté d’Android, vous découvrirez en direct notre avis final sur One UI 8. Rien de révolutionnaire, mais plein de petites choses à raconter tout de même. Le retour de la Pixel War à l’échelle internationale fait aussi partie du programme du jour, tout comme les nouveautés apportées par GPT 5.

Infos pratiques :