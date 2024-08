BenQ dégaine un vidéoprojecteur qui s’adapte à toutes les positions

Le constructeur taïwanais BenQ a récemment présenté son dernier vidéoprojecteur portable, le GV50. Comme les autres modèles de la série GV, il peut projeter dans toutes les positions offrant ainsi une très grande liberté d’utilisation.

GV50 // Source : BenQ

Alors que les vidéoprojecteurs compacts sont de plus en plus intéressants, BenQ propose son nouveau modèle représentant le haut de gamme de la série GV. Baptisé GV50, il se distingue par sa polyvalence et ses fonctionnalités innovantes, visant à redéfinir l’expérience de visionnage à domicile. En effet, le GV50 se démarque par ses capacités de projection ultra-flexibles. Il offre un angle de projection vertical allant jusqu’à 135° et une rotation horizontale complète à 360°. Cette flexibilité permet de projeter des images dans pratiquement n’importe quelle configuration, que ce soit sur un mur, un plafond ou même une surface inclinée.

GV50 // Source : BenQ

Bien entendu, pour faciliter son installation (quelques secondes suffisent), il intègre des fonctions de correction automatique de l’image. Le zoom numérique, la rotation de l’image à 360° et le décalage numérique de l’objectif horizontal et vertical garantissent une projection optimale quelle que soit la position de l’appareil.

Un appareil pensé pour la chambre à coucher, mais pas que…

BenQ a particulièrement travaillé sur l’ergonomie du GV50 pour une utilisation dans la chambre. Le vidéoprojecteur peut être placé sur une table de chevet et projeter une image grand format de 120 pouces au plafond, offrant ainsi une expérience cinéma confortable depuis le lit. Pour améliorer le confort visuel, le GV50 intègre un mode « Night Shift » qui réduit la fatigue oculaire lors d’un visionnage nocturne. Pratique : une minuterie de sommeil est également disponible pour les personnes qui souhaitent s’endormir devant un film.

L’audio n’a pas été négligé, avec un système 2.1 de 18 watts. Un mode « Cinéma au plafond » permet d’orienter le son vers le bas pour s’adapter à la hauteur du lit.

GV50 // Source : BenQ

Côté image, le GV50 affiche une résolution Full HD 1080p et une luminosité de 500 Lumens ANSI (selon la marque) grâce à sa source lumineuse laser. Le vidéoprojecteur prend en charge les formats HDR et HLG pour une meilleure dynamique des couleurs. BenQ met en avant ses technologies propriétaires CinematicColor et CinematicSound, ainsi que la prise en charge de l’espace colorimétrique Rec. 709, pour garantir une reproduction fidèle des couleurs et une qualité sonore optimale.

GV50 // Source : BenQ

Un appareil connecté, polyvalent et avec batterie intégrée

Le GV50 fonctionne sous Google TV, la dernière interface développée par le géant américain pour les téléviseurs connectés. Il fait partie des rares modèles du genre à être certifié Netflix mais permet également l’accès à d’autres plateformes de streaming. La connectique du vidéoprojecteur comprend un port HDMI, une prise USB-A pour lire du contenu multimédia, une autre USB-C/DisplayPort et une sortie casque. Ces connexions permettent de brancher facilement des appareils mobiles ou des consoles. Le GV50 peut également servir de batterie externe pour recharger des appareils. Pour les joueurs occasionnels, l’input lag est annoncé à 22,4 ms, un bon chiffre pour un usage ludique ponctuel.

GV50 // Source : BenQ

Le GV50 intègre une batterie offrant jusqu’à 150 minutes d’autonomie en lecture vidéo. Cette durée passe à 280 minutes pour une utilisation en tant qu’enceinte Bluetooth. Cette fonctionnalité permet d’utiliser le vidéoprojecteur en extérieur ou dans des lieux dépourvus de prise électrique.

Prix et disponibilité du vidéoprojecteur BenQ GV50

Le nouveau vidéoprojecteur BenQ GV50 est disponible pour un prix de 699 euros. Grâce à son côté versatile, connecté et autonome, il peut être une solution de projection polyvalente pour remplacer un téléviseur traditionnel.