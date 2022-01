Acer Swift X : pour la première fois, vous avez le choix entre une carte graphique Nvidia et Intel

Acer a dévoilé le Swift X. C'est le premier ordinateur portable qui offre la possibilité d'avoir une carte graphique dédiée Nvidia ou Intel. En effet, il est doté du tout nouveau GPU Arc d'Intel.

Lors du CES 2022, Nvidia, AMD mais aussi Intel ont annoncé de nouvelles solutions graphiques pour ordinateurs portables. Oui, vous avez bien entendu, Intel a annoncé l’arrivée de ses premières cartes graphiques discrètes. L’Acer Swift X est le premier ordinateur portable à proposer deux variantes, une avec du Nvidia, l’autre avec de l’Intel.

Acer propose donc deux variantes de son Swift X, les SFX14-51G et SFX16-52G, qui sont respectivement équipées d’écrans de 14 et 16 pouces. Les deux écrans présentent un rapport d’affichage de 16:10, le 14 pouces a une définition de 2240 x 1400 pixels, tandis que le plus grand est à 2560 x 1600 pixels.

Soit un dGPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, soit un Intel Arc

Plus importants encore, les deux écrans s’associent à deux nouveaux GPU. Le SFX14-51G est livré avec la nouvelle GeForce RTX 3050 Ti de Nvidia. Quant au SFX16-52G, il est doté du tout nouveau GPU Arc d’Intel . Malheureusement, Acer n’a fourni aucune indication sur le nombre de cœurs ou les configurations de mémoire pour le GPU Arc.

Les derniers processeurs mobiles Intel de 12e génération basés sur Alder Lake, ils viennent tout juste d’être annoncés. Vous aurez le choix entre plusieurs CPU, et jusqu’à 16 Go de mémoire LPDDR5 peuvent être configurés avec jusqu’à 2 To de stockage PCIe 4.0. Acer propose également de nombreuses connectiques, dont deux ports Thunderbolt 4, deux ports USB 3.2 (Type-A) et HDMI 2.0. Vous trouverez également la prise en charge du Wi-Fi 6E et un lecteur d’empreintes digitales pour l’authentification biométrique via Windows Hello dans Windows 11.

Il faudra attendre quelques semaines pour connaître les tarifs et les disponibilités de l’Acer Swift X.

