Intel Arc : les cartes graphiques dédiées sont prêtes pour ordinateurs portables et PC de bureau

Intel a déclaré au CES 2022 qu'il avait commencé à envoyer ses processeurs graphiques Arc à ses clients, y compris des variantes mobiles et de bureau. L'annonce n'est pas une surprise, mais elle concrétise une nouvelle étape stratégique pour Intel.

On en parle depuis longtemps, et même dernièrement la semaine dernière, Intel annonce donc officiellement ses premières cartes graphiques discrètes. Ce sont les premières cartes graphiques dédiées conçues pour se frotter à Nvidia et AMD. Le fondeur américain vise le milieu de gamme en lançant deux GPU ARC Alchemist, taillés pour concurrencer les RTX 3070 / 3070 Ti et 3060 / 3060 Ti, mais aussi AMD qui vient de muscler son jeu.

Ray tracing et super-échantillonnage par IA

Elles proposent du raytracing et du super-échantillonnage par IA, avec la technologie Xe Super Sampling (XeSS) de mise à l’échelle pilotée par l’IA et la technologie Intel Deep Link. Sa technologie d’upscaling XeSS permet d’augmenter le débit dans les jeux. À l’instar du DLSS de Nvidia, une couche d’IA est utilisée pour préserver un haut niveau de qualité graphique dans les jeux.

Pour aller plus loin

L’IA apporte bien plus qu’on le pense au jeu vidéo

Intel a beaucoup de travail à réaliser, car Nvidia est en avance sur tout le monde depuis plusieurs années, redoublant d’efforts pour proposer régulièrement de nouvelles fonctionnalités (DLSS, Reflex, Broadcast, etc). De son côté, AMD a le FSR.

Techniquement, la technologie d’Intel fait ce que l’on attend d’elle : elle offre des jeux de « qualité 4K » en partant d’une image calculée dans une définition inférieure. C’est d’ailleurs plus proche du DLSS de Nvidia, car les GPU Arc Alchemist d’Intel sont équipés de blocs matriciels (XMX, pour Xe Matrix Extensions) dont l’objectif est d’accélérer l’application du traitement d’upscaling.

Notez que ce type d’upscaling demande du temps pour être massivement adopté et, surtout, pour être opérationnel. Intel va devoir redoubler d’effort pour convaincre les éditeurs à supporter sa technologie. Intel a déclaré que des studios, tels que 505 Games, Codemasters, Ubisoft et PUBG Studios, se sont déjà engagés à prendre en charge sa technologie XeSS.

Pas de produits mais ça ne va pas tarder à arriver

Intel n’a fait aucune déclaration sur les performances attendues , ce qui est un peu étrange des éléments communiqués qui accompagnent normalement de tels lancements. Dans cet environnement, cependant, la simple commercialisation de GPU dédié est une victoire à la fois pour le marché des PC et pour Intel lui-même.

Après l’annonce du mois d’août 2021, Intel annonce plus de 50 nouveaux designs avec Acer, ASUS, Clevo, Dell, Gigabyte, Haier, HP, Lenovo, Samsung, MSI et NEC. Acer a déjà annoncé le Swift X qui sera livré avec un CPU Intel Alder Lake. Notez d’ailleurs que ce modèle est également commercialisé avec un dGPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.