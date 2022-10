Acer Swift Edge : un 16 pouces anorexique avec dalle OLED 4K et CPU AMD

Acer France a vendu la mèche en dévoilant avec un peu d'avance le nouveau Swift Edge. Ce PC portable de 16 pouces mise sur sa finesse et son grand écran OLED pour séduire un public de professionnels nomades.

Il arrive en concurrence directe des LG Gram 16 sur le terrain des PC portables à grandes diagonales pensés pour la mobilité. Avec 12,95 mm d’épaisseur et 1,17 kg seulement sur la balance, le nouvel Acer Swift Edge s’adresse en priorité aux utilisateurs professionnels ayant besoin d’une machine facile à transporter pour tous leurs déplacements. Outre son gabarit, l’appareil mise pour ce faire sur la gamme de processeurs AMD Ryzen Pro 6000 (architecture Zen 3+ et gravure en 6 nm), compatible avec Microsoft Pluton, une puce sécurisée pour Windows 11 dont nous avions déjà parlé.

Ordinateur de 16 pouces le plus léger au monde selon Acer, le Swift Edge peut aussi compter sur le sex-appeal de la technologie OLED pour séduire. Le PC se dote d’une grande dalle OLED Ultra HD+ (3840 x 2400 pixels) couvrant intégralement l’espace de couleurs DCI-P3 et montant à une luminance maximale de 500 nits.

Un châssis ultra fin et solide ?

Toujours est-il qu’avec moins de 13 mm d’épaisseur sur un PC portable de 16 pouces, la question de la solidité du châssis entre en ligne de compte. Si seul un test en bonne et due forme nous permettra de savoir ce qu’il en est avec ce nouveau Swift Edge, Acer explique avoir employé un alliage magnésium-aluminium censé offrir une bonne « robustesse dans le temps ».

Source : Acer via YouTube

Côté connectique, et malgré sa finesse, le Swift Edge pourra compter sur une belle variété de ports. On y trouvera notamment une sortie HDMI 2.1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2 (avec des capacités de charge rapide, assure Acer), deux ports USB-A et une prise casque Jack 3,5 mm. L’essentiel est donc là pour travailler sans avoir besoin de trimballer un ou plusieurs adaptateurs.

L’Acer Swift Edge arrivera en Europe courant novembre, à 1299 euros en prix de départ.

