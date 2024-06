Test de la Acer Predator Cosmos : une chaise gaming au design audacieux mais plutôt confortable

L'Acer Predator Cosmos se place comme un fauteuil gaming milieu de gamme lorgnant vers le premium avec des accoudoirs 4D, la présence d'un soutien lombaire et un design racé unique. Si on peut féliciter le confort de son assise, même lors de longues sessions de jeux, le reste des prestations n'est pas forcément des plus convaincants.



Si on laisse de côté l'esthétique qui restera au goût de chacun, les réglages auraient pu convaincre, mais ne nous semblent pas dignes d'un modèle proche des 400 euros. Ainsi, les accoudoirs sont très loin de la concurrence en termes de praticité, en plus de ne pas être les plus confortables. On regrette aussi l'absence d'un semblant de réglage pour le soutien lombaire, ainsi que de l'inclinaison de l'assise.



Le modèle aurait pu nous convaincre davantage s'il avait fait le choix de plus de simplicité (notamment pour son dossier, peu confortable) et de facilité d'utilisation, surtout à ce tarif.