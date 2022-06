En juillet, vous allez rire, pleurer, stresser ou encore jouer à chat. Le mois démarre fort sur Amazon Prime Video avec la nouvelle série originale The Terminal List avec Chris Pratt, mais aussi un film inédit, Memory, où Liam Neeson joue un tueur à gages.

Après avoir récupéré ses Boys pour une 3e saison dantesque et fait venir Benedict Cumberbatch pour jouer les espions en juin, Amazon fait de nouveau le plein de stars en juillet.

Pour débuter les grandes vacances, Chris Pratt (Les Gardiens de la galaxie) se mue en Navy SEAL traumatisé dans The Terminal List, nouvelle série originale à découvrir dès le 1er juillet. À ne pas manquer non plus Paper Girls, l’histoire d’adolescentes qui jouent les voyageuses dans le temps, ou encore Parasite, le film coréen récompensé dérangeant, et l’arrivée de Liam Neeson, Guy Pearce et Monica Bellucci embarqués dans une histoire mafieuse.

Les séries ajoutées en juillet

The Terminal List

Inspiré du roman de Jack Carr du même nom, la série suit les aventures de James Reece (Chris Pratt) de retour après une embuscade qui a décimé tout son régiment de Navy SEAL. Traumatisé et se sentant coupable, il rentre chez lui. Mais il se retrouve peu à peu au cœur d’un complot à déjouer qui met également sa famille en danger. L’enquête débute le 1er juillet.

Paper Girls

Lendemain d’Halloween 1988, quatre adolescentes qui distribuent des journaux à vélo pour se faire de l’argent de poche se retrouvent prises au milieu d’une guerre entre voyageurs du temps. Elles sont projetées dans le futur et vont tout tenter pour rentrer à leur époque, pourchassées par une mystérieuse organisation. Début du voyage le 29 juillet pour huit épisodes basés sur la bande dessinée de Brian K. Vaughan et Cliff Chiang.

1er juillet : The Terminal List (saison 1)

14 juillet : New York Unité Spéciale (saisons 14 à 21)

29 juillet : Paper Girls (saison 1) Do, Re & Mi



Les films ajoutés en juillet

Memory

Liam Neeson est Alex Lewis, un tueur chevronné reconnu pour son efficacité et sa discrétion. Mais cette fois, confronté à une affaire qui va à l’encontre de ses principes, il refuse de tuer et devient la cible de ceux qui l’ont embauché, mais aussi du FBI et de l’agent Vincent Serra (Guy Pearce) qui le traquent. Avec aussi Monica Bellucci au casting de ce film Amazon Originale qui est l’adaptation du thriller belge La Mémoire d’un tueur. Les affaires tournent mal pour le tueur à la mémoire qui lui fait progressivement défaut le 29 juillet.

Shadow in the Cloud

L’histoire d’une jeune mécanicienne (Chloë Grace Moretz) transportant des documents top secret durant la Seconde Guerre mondiale. Mais son bombardier B-17 doit faire face à une présence maléfique à bord.

Don’t make me go

John Cho (Cowboy Bebop) incarne un père de famille qui découvre qu’il est en fin de vie. Il décide alors de vivre avec sa fille Wally (Mia Isaac) toutes les années en accéléré qu’il va rater. Et cela prend la forme d’un road trip entre la Californie et La Nouvelle-Orléans pour aller retrouver d’anciens camarades d’université. Dont la maman de Wally qui les a abandonnés… Disponible dès le 15 juillet.

Et aussi…

Ne manquez pas Parasite, le film coréen qui a reçu l’Oscar du meilleur film (et trois autres récompenses), la Palme d’or au Festival de Cannes en 2020 et de multiples trophées. L’histoire d’une famille pauvre qui élabore un stratagème pour être employée par une famille riche. Et si vous êtes en quête d’un film pour vous détendre, Tag va vous redonner le sourire. Depuis plus de 30 ans, cinq hommes (dont Jeremy Renner et Jon Hamm) ont pris l’habitude de jouer à chat à travers tous les États-Unis, obligeant parfois à des situations improbables. Quand l’un d’eux, jamais touché (tag en anglais) depuis l’adolescence, décide de s’arrêter.

1er juillet : Parasite Phantom Thred Split Tag Cinquante nuances plus sombres Pitch Perfect 3 Lady Bird Atomic Blonde Geostorm Happy Birthdead Chicken Run Baby Boss

4 juillet : Divergente Divergente 2 —L’insurrection Divergente 3 — au-delà du mur Les Incorruptibles

8 juillet : Hollywoo Shadow in the Cloud Jacky au Royaume des filles

11 juillet : Marseille

15 juillet : Don’t me make me go The United Way Justice League The Lost city of Z

18 juillet : Le Coup du siècle (a.k.a. The Hustel)

22 juillet : Dog Anything’s possible

24 juillet : Crawl

29 juillet : Memory



