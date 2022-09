L’Amazon Kindle de base obtient trois gros changements

Le Kindle à 100 euros profite de trois gros changements, dont, enfin, l'arrivée de l'USB-C.

Nous voilà en septembre 2022, Amazon relance en même temps le Kindle et le Kindle Kids de 11ᵉ génération. Ce n’est pas encore l’important mois d’annonces d’octobre, mais ça y ressemble terriblement.

Des améliorations bienvenues

Les nouveaux modèles 2022 des liseuses électroniques d’Amazon auront un écran avec une plus haute résolution, 300 ppi, avec davantage de stockage (16 Go au lieu de 8). Mais, ce que l’on va retenir, c’est que ces liseuse Kindle ont désormais une connectique USB-C pour la charge et le transfert de données.

Sur l’Amazon Kindle (11e génération), son petit nom, la diagonale d’affichage reste à 6 pouces, cependant avec presque trois fois plus de pixels. Résultat : la densité de pixels passe de 167 ppi à 300 ppi. Si l’ancien modèle propose une définition de 600 × 800 pixels, le nouveau Kindle devrait utiliser un écran avec une définition de 1 080 × 1 440 pixels. C’est exactement ce que l’on a sur la Paperwhite. En conséquence, le contenu est beaucoup plus net. L’écran dispose également d’un mode sombre et d’un éclairage avant réglable. Comme auparavant, il a une échelle de gris à 16 niveaux.

C’est le Kindle le plus petit, 15,8 centimètres de haut pour 10,9 cm de large, et seulement 157,8 grammes. C’est simple, Amazon a radicalement réduit son poids et ses dimensions (l’ancien faisait 174 grammes). Comme expliqué plus haut, il a désormais un USB-C, mais il n’est pas résistant à l’eau.

Le nouveau Kindle (11e génération) avec 16 Go est disponible en noir et bleu est vendu à partir de 99,99 euros. Cependant, sans publicité, il coûte 10 euros de plus, soit 109,99 euros.

Le Kindle Kids n’est pas référencé en France

Le Kindle Kids, qui est également nouveau, a les mêmes caractéristiques. Il obtient donc ainsi le nouvel écran, l’USB-C et 16 au lieu de 8 Go de stockage. Cette liseuse propose également un étui adapté aux enfants, deux ans de garantie et un abonnement d’un an à Amazon Kids+ (pas disponible en France). Avec cet abonnement, les enfants ont un accès illimité à plus d’un millier de livres. Après la première année, l’adhésion vous reviendra à 4,99 euros par mois pour les membres Prime et 7,99 euros pour les membres non-Prime, le tout sans engagement.

Ce modèle est à 120 euros, soit 10 euros de plus que l’ancien modèle. Cependant, il n’est pas vendu en France où l’heure où nous écrivons ces lignes.

