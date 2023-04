Kindle : la nouvelle liseuse abordable d’Amazon est actuellement en promotion

Le Kindle classique est la liseuse entrée de gamme d'Amazon. Renouvelée en 2022, celle-ci apporte quelques nouveautés intéressantes par rapport à l'ancien modèle et coûte aujourd'hui 20 euros de moins grâce à cette offre.

Les Kindle d’Amazon occupent une place importante sur le marché des liseuses électroniques. C’est d’ailleurs avec son modèle entrée de gamme que la firme américaine a séduit de nombreux lecteurs et lectrices. Cette dernière a été remise au goût du jour en 2022, avec des améliorations bienvenues. Avec 20 euros de moins, elle devient une solution encore plus abordable.

Les points forts du Kindle 2022

Une liseuse compacte, plus légère

Avec une meilleure résolution et un stockage doublé

Sans oublier l’apparition du port USB-C

D’abord à 99,99 euros, la liseuse électronique Kindle (2022) d’Amazon est actuellement remisée à 79,99 euros sur le site du géant américain.

Une liseuse qui se perfectionne

La liseuse Kindle d’Amazon conserve sa diagonale de 6 pouces, mais offre une meilleure résolution qu’auparavant. Son écran a presque trois fois plus de pixels en passant de 167 PPI à 300 PPI, et propose une définition de 1 080 × 1 440 pixels (contre 600 × 800 pixels), soit la même que sur la Paperwhite. Résultat : le contenu est beaucoup plus net. L’écran dispose également d’un mode sombre et d’un éclairage avant réglable.

L’un de ses points forts reste sa compacité : elle offre des petites dimensions, 15,8 centimètres de haut pour 10,9 cm de large, pour pouvoir être emmener partout avec soi sans difficultés. Elle assure une bonne prise en main et voit son poids diminuer avec seulement 157,8 g au lieu de 174 g.

Des semaines de lecture au programme

Pour stocker une grande quantité d’e-books, Amazon double le stockage de sa liseuse entrée de gamme qui passe de 8 Go à 16 Go de stockage interne. Vous pourrez ainsi stocker une plus grande quantité de livres au format numérique, environ 35 000 ebooks, selon la marque. Ils sont téléchargeables en Wi-Fi depuis le catalogue de la marque, sans passer par votre ordinateur. Les formats ebooks (Epub, Epub3, PDF, etc.) et images sont bel et bien présentes, tout comme les formats de BD numérique CBR et CBZ.

Maintenant équipé d’une connectique USB-C pour la charge et le transfert de données, la liseuse d’Amazon profite d’une meilleure autonomie. D’après la marque, en une charge, la liseuse est capable de tenir jusqu’à 6 semaines.

En dehors des Kindle d’Amazon, il y a aussi d’autres marques présentes sur le marché. Pour vous aider dans votre choix, voici nos recommandations des meilleures liseuses électroniques en 2023.

