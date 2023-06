Fête des Pères : les meilleures idées cadeau tech pour faire plaisir

La fête des Pères, c'est bientôt ! Si vous n'avez pas vraiment d'idées et que voulez faire plaisir à votre père, nous avons rassemblé ici des idées variées de petits et grands cadeaux tech. Suivez le guide…

Chaque année, la fête des Pères revient… et son cadeau à anticiper aussi, pour le 18 juin. Que votre père soit un vrai geek ou non, nos idées cadeau pourront plaire au plus grand nombre, avec un budget de 200 euros maximum. Voici nos plus belles idées de cadeaux pour faire plaisir à votre paternel.

Pour encore plus d’idées cadeau, jetez un œil à nos sélections par tranches de prix :

Un casque sans fil : Anker Soundcore Q30 à 59 €

Offrir un casque sans fil est une riche idée — à condition que votre père n’en possède pas déjà un. Pour environ 60 euros, le Soundcore Q30 propose une belle partition : de la réduction de bruit active, une excellente autonomie, un bon confort de port, du Bluetooth multipoint, tout en étant pliable et fourni avec une housse de transport. Un casque sans fil au rapport qualité/prix imbattable. Retrouvez le test de ce casque Anker pour plus de détails.



Une liseuse : la Kindle 2022 à 84 €

Une petite liseuse, c’est bien pratique, surtout en vacances. Les rats de bibliothèque qui ont tendance à remplir leurs valises de livres apprécieront ! Avec 16 Go de stockage et 6 semaines d’autonomie, votre père sera tranquille pour un bon bout de temps. Ce nouveau modèle profite du mode sombre et de la recharge via USB-C, ce qui permet de ne pas s’encombrer avec de multiples câbles.



Une enceinte portable : JBL Clip 4 à 49 €

L’enceinte portable, c’est l’idée cadeau certes passe-partout, mais qui est vraiment utile et peut faire très plaisir. On vous propose ici un petit prix, fiable et éprouvé. Aucun risque de vous tromper en offrant la JBL Clip 4, qui est une enceinte Bluetooth compacte munie d’un mousqueton, et proposée dans une belle palette de couleurs, du noir au blanc en passant par le bleu, le rose ou encore le kaki. Une enceinte mini format pour un mini prix, qui a tout de même du coffre… Pour le test de la JBL Clip 4, c’est par ici.



Une enceinte connectée : Google Nest Mini à 29 €

Et pourquoi pas une enceinte connectée pour la maison ? Le Google Nest Mini est une bonne option pour débuter en maison connectée ! Le Nest Mini qui intègre Google Assistant peut par exemple permettre de contrôler à la voix des lumières connectées, diffuser de la musique ou la radio, donner la météo et le programme de la journée… et bien d’autres choses. Cerise sur le gâteau, il est à tout petit prix en ce moment.



Une lampe d’ambiance : la Philips Hue Iris à 109 €

Rien de tel qu’une petite lampe connectée pour donner une ambiance personnalisée à son intérieur. La lampe à poser Iris de Philips Hue peut être réglée via l’application, ou bien à la voix, si votre père possède une enceinte connectée telle qu’un Google Nest. 16 millions de couleurs sont proposées (rien que ça) mais sachez que la lampe offre tout un panel de teintes de blanc chaud à blanc froid, ce qui permet aussi de l’utiliser comme lampe classique, notamment comme lampe de chevet.

Un bracelet connecté : Honor Band 7 à 59 €

Un design sobre, un bon écran Oled, un tout petit prix… le nouveau bracelet connecté d’Honor a tout pour lui. Si votre père veut surveiller ses constantes et fait un peu de sport, il sera un excellent compagnon. Il embarque en effet un cardiofréquencemètre, et effectue un suivi du sommeil et du stress. Retrouvez son test complet sur Frandroid.



Une console portable : la Switch Lite à 199 €

La Nintendo Switch est devenue une des consoles de jeux les plus vendues au monde. Ce n’est pas un hasard : le catalogue de jeux Nintendo est extensif. C’est simple, il existe des titres pour tous les goûts et tous les âges. La Switch Lite, plus petite et moins chère, est une version uniquement portable de la console. Elle se glisse dans tous les sacs et accompagne sa propriétaire dans les transports, en vacances, dans le jardin… partout. Pensez à prendre aussi une housse de transport pour la protéger.

Lisez le test détaillé de la Switch Lite pour plus d’infos.



Vous n’êtes sûrement pas sans savoir que le nouvel opus Zelda : Tears of the Kingdom vient de sortir. Pensez à l’offrir en même temps que la Switch Lite pour faire une heureuse !

Un appareil photo instantané : Instax mini 40 à 110 €

L’appareil photo instantané permet de garder des petits souvenirs, d’accrocher des photos sur le frigo ou de les glisser dans le portefeuille. L’Instax Mini 40 est un bel objet au look délicieusement rétro avec son revêtement effet cuir. La qualité d’impression est de plus tout à fait respectable pour un instantané. Prévoyez d’acheter un pack de films instantanés en plus pour pouvoir l’utiliser tout de suite.

Si votre père ne jure que par son smartphone, vous pouvez miser sur une petite imprimante photo nomade. Avec la Instax Square Link, elle pourra directement imprimer les clichés pris avec son téléphone.

Une balise GPS : l’Air Tag à 35 €

Les balises GPS (ou porte-clés connectés) sont de petits objets très pratiques, que l’on peut utiliser pour tout un tas de choses. Apple a proposé sa version avec le AirTag. En l’accrochant à l’objet de son choix (clés, sac à main, valise, vélo…), votre père pourra retrouver son emplacement en utilisant son smartphone.

Des accessoires pour son smartphone

Si votre budget n’est pas extensif, et que vous pensez mettre plutôt 20 – 30 euros dans ce cadeau, vous pouvez opter pour un accessoire pour smartphone :

Une carte cadeau

Enfin, si vous êtes soit à court d’idée, soit pris par le temps, soit les deux, optez pour le cadeau le plus simple du monde : la carte cadeau.

