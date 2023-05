Une liseuse pour cet été ? Le célèbre Kindle d’Amazon est en promotion !

Pour alléger sa bibliothèque de livres ou pour se distraire lors des trajets dans les transports en commun, le Kindle d’Amazon (2022) est le produit idéal. Pour les intéressés, on trouve cette liseuse en promotion à 84,99 euros au lieu de 99,99 euros sur Amazon.

Amazon a renouvelé sa liseuse la plus abordable : le Kindle. Avec cette 11e génération, le géant américain vient perfectionner l’expérience utilisateur en proposant une meilleure résolution, un poids réduit, une autonomie prolongée et d’autres fonctionnalités intéressantes. Bonne nouvelle : son prix s’allège de 15 % en ce moment.

Les points forts du Kindle 2022 d’Amazon

Le petit format, pratique et léger

Un écran avec une meilleure résolution

Le stockage doublé et l’apparition du port USB-C

Initialement à 99,99 euros, la liseuse électronique Kindle (2022) d’Amazon se négocie aujourd’hui à 84,99 euros sur le site américain. On la trouve au même prix chez Boulanger.

Des améliorations plaisantes

Sorti en 2022, le Kindle dispose d’une meilleure résolution par rapport au modèle précédent. Son écran a presque trois fois plus de pixels en passant de 167 PPI à 300 PPI, et propose une définition de 1 080 × 1 440 pixels (contre 600 × 800 pixels), soit la même que sur la Paperwhite. Ce changement apporte un meilleur confort de lecture, et le contenu est plus net qu’auparavant. S’ajoute à cela un mode sombre et d’un éclairage avant réglable pour limiter la fatigue oculaire.

Cette liseuse converse une diagonale de 6 pouces, mais son poids a été réduit avec seulement 157,8 g au lieu de 174 g. Pratique pour les déplacements, surtout que l’un de ses points forts reste sa compacité : elle offre des petites dimensions, 15,8 centimètres de haut pour 10,9 cm de large, pour pouvoir être emmener partout avec soi sans difficultés.

Endurante, pour lire vos nombreux e-books

Amazon vient doubler le stockage de sa liseuse accessible, et passe ainsi de 8 Go à 16 Go de stockage interne. Une capacité plus grande pour accueillir une quantité de livres au format numérique, d’environ 35 000 e-books, d’après la marque. Les lecteurs et lectrices ne se sentiront pas limités : ils sont téléchargeables en Wi-Fi depuis le catalogue, sans passer par votre ordinateur. Les formats ebooks (Epub, Epub3, PDF, etc.) et images sont bel et bien présentes, tout comme les formats de BD numérique CBR et CBZ.

Du côté de l’autonomie, là aussi, la firme américaine fait mieux par rapport au modèle précédent. Le Kindle 2022 propose une autonomie plus longue, on passe de 4 semaines à 6 semaines via une seule charge. Cela est dû à l’apparition de la connectique USB-C pour la charge et le transfert de données, qui permet de profiter d’une meilleure autonomie. La durée d’utilisation dépendra de votre usage personnel, comme votre temps de lecture et la luminosité, mais une telle capacité, vous en oublierez presque de la recharger.

Vous hésitez encore entre celle d’Amazon ou celle de chez Kobo ? Suivez notre guide dédié pour trouver la liseuse qu’il vous faut !

