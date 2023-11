Kindle 2022 : la liseuse la moins chère d’Amazon est encore plus abordable en ce Cyber Monday

Si vous avez un petit budget et que vous voulez vous offrir une liseuse efficace à l'approche de Noël, sachez que la Kindle 2022, le modèle classique et abordable d'Amazon, est vendue à très bon prix en ce Cyber Monday : Amazon la propose en effet à 89,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Parmi la pléthore de liseuses que l’on trouve chez Amazon, on compte notamment la classique Kindle 2022. Comme son nom l’indique, cette tablette a été renouvelée l’année dernière et a bénéficié de quelques améliorations qui rendent cette version bien plus recommandable que celle lancée en 2019. Malgré ces changements, la Kindle reste la liseuse la moins chère du catalogue d’Amazon, et c’est encore plus le cas pendant ce Cyber Monday puisqu’elle a droit à une réduction de 10 %.

Les points forts de la Kindle 2022

Une liseuse plus légère

Un écran amélioré

Une connectique USB-C

Initialement affichée à 99,99 euros, la liseuse Kindle 2022 est désormais affichée à 89,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Amazon Kindle (2022). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Amazon Kindle (2022) au meilleur prix ?

Plus légère, plus compacte, plus pratique

Amazon en a fait l’un des principaux arguments de sa Kindle version 2022 : la légèreté de sa liseuse. Alors que le modèle de 2019 pesait 174 g, celui de l’année dernière plafonne à 157,8 g, ce qui en fait un appareil moins lourd qu’un smartphone, c’est dire. La Kindle est également devenue plus compacte grâce à la réduction de ses dimensions (157,8 × 108,6 × 8,0 mm, contre 160 × 113 × 8,7 mm auparavant).

Résultat : la prise en main est bien plus agréable, et aucune gêne ne se fait ressentir même après plusieurs heures de lecture. Inutile de préciser qu’elle s’emporte aussi très facilement en déplacement, ce qui est particulièrement pratique dans les transports en commun par exemple.

Un écran amélioré, enfin

Amazon n’a pas seulement décidé d’améliorer le format de sa Kindle classique, puisque son écran a aussi profité de quelques ajustements. Si la diagonale de 6 pouces a été conservée, son écran E-Ink comporte bien plus de pixels qu’auparavant : sa résolution est ainsi passée de 167 PPI à 300 PPI. De plus, la Kindle 2019 affichait une définition de 600 × 800 pixels, alors que la 2022 propose une définition de 1 080 x 1 440 pixels, soit comme la Paperwhite, un modèle bien plus onéreux. Ces changements permettent donc de bénéficier d’un meilleur confort de lecture, avec des textes et des images plus nets et détaillés. Autrement, on a aussi droit à un revêtement mat antireflet qui rend la lecture bien plus facile en extérieur. En revanche, pas de luminosité automatique ni de chaleur réglable ici (pourtant utiles pour limiter la fatigue oculaire), mais un mode sombre pour réduire l’éblouissement.

Enfin, cette liseuse s’accompagne de 16 Go de stockage, soit le double de ce qu’on trouvait sur l’ancienne version. De quoi enregistrer environ 35 000 ebooks, selon Amazon. Les livres pourront être téléchargés depuis la liseuse directement, sans passer par un ordinateur, grâce au Wi-Fi. Toutefois, notez que l’intégration native du format EPub n’est toujours pas au programme, pas plus que le service Audible. Enfin, l’autonomie de la Kindle a été améliorée, avec une utilisation de 6 semaines au lieu de 4 sur une seule charge. Mention spéciale d’ailleurs pour la connectique USB-C pour la charge et le transfert de données, qui permet d’ailleurs de trimballer un câble dédié.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Kindle 2022.

