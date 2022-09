Amazon Fire TV Cube (2022) : entrée HDMI, contrôle vocal, Wi-Fi 6E… il fait le plein de technologie

L'Amazon Fire TV Cube de troisième génération est là. Grâce à une entrée HDMI, il permet d'économiser un port sur votre téléviseur. On peut également l'utiliser intégralement à l'aide de sa voix. Présentation.

L’Amazon Fire TV Cube troisième génération est là. Il apporte essentiellement plus de puissance ainsi qu’une compatibilité Wi-Fi 6E, mais aussi une nouveauté très intéressante, qui consiste à brancher des appareils en HDMI directement sur le Cube qui va ensuite retransmettre le signal vers votre téléviseur.

À noter également l’introduction des commandes vocales passant par Alexa grâce à la nouvelle télécommande à boutons customisables. On remarque d’ailleurs qu’il n’y a aucun bouton dédié à un service de streaming, pas même celui d’Amazon. La marque avance qu’il est possible d’utiliser l’appareil entièrement sans les mains si on le souhaite, ce qui devrait faciliter son accessibilité.

Arrêtons-nous un instant sur le gain en puissance de 20 %. Celui-ci repose sur un CPU octacoeurs de 2,0 GHz. Celui-ci devrait améliorer la vitesse de lancement des apps et accroître la fluidité du système.

Dolby, HDR

Le cube supporte toute une gamme de technologie d’image, en commençant la 4K, le Dolby Vision, HDR et le Dolby Atmos. Il y a par ailleurs une technologie d’upscaling de la HD vers la 4K. Notons également la présence d’un port Ethernet, toujours pratique si votre box internet n’est pas située trop loin.

Pour toutes les têtes en l’air, notons qu’Alexa est directement disponible via le Cube, ce qui permet d’utiliser le contrôle vocal sans la télécommande. Il y a même une fonctionnalité qui permet de retrouver la télécommande facilement en tirant parti de son haut-parleur intégré.

Prix et disponibilités

Le Fire TV Cube est disponible dès ce jour aux États-Unis pour 140 dollars. La télécommande coûte, elle, 35 dollars. Nous n’avons à ce stade pas d’informations quant aux disponibilités en France.

