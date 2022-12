FrandroidOffreMoi un pack Amazon de folie (EchoDot + Fire TV)

Pour le cinquième jour de notre calendrier de l'Avent et de notre concours #FrandroidOffreMoi sur les réseaux sociaux, nous vous invitons à tenter votre chance pour remporter un pack Amazon (Echo Dot avec Horloge + Fire TV Cube). Voici comment jouer.

On continue sur notre belle lancée avec le cinquième jour de notre concours #FrandroidOffreMoi sur nos réseaux sociaux. C’est en effet le calendrier de l’Avent de Frandroid et nous vous faisons gagner de jolis lots chaque jour sur Facebook, Twitter ou Instagram. Aujourd’hui ce sont des objets connectés d’Amzaon qui sont à l’honneur.

Jour 5 : un pack Amazon EchoDot avec horloge et Fire TV Cube

L’Amazon Echo Dot avec Horloge est une enceinte connectée qui ressemble presque en tous points à l’Echo Dot de 5e génération classique, mais avec le petit avantage de profiter d’une horloge à affichage LED. Du reste, vous profiter de l’assistant intelligent Alexa, d’une prise en charge répéteur Wi-Fi et d’une compatibilité avec plusieurs services de streaming musical.

Dans notre lot du jour, nous associons cet appareil à une box multimédia Fire TV Cube. Profitez de vos contenus SVoD en HDR et en 4K lorsque c’est disponible et interagissez à la voix, toujours par l’intermédiaire d’Alexa. Le boîtier est puissant, profite d’une télécommande et fonctionne avec le Wi-FI 6E.

Comment gagner ce pack Amazon ?

Sur Twitter

Pour essayer de gagner le lot via Twitter, vous devez tweeter avec le hashtag #FrandroidOffreMoi et en mentionnant les deux produits EchoDot et FireTV. Il faut aussi retweeter et liker notre publication et suivre les comptes de Frandroid et d’AmazonNewsFR.

#CONCOURS JOUR 5 🎁

Gagnez une EchoDot avec Horloge + un Fire TV Cube ✨ Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi + EchoDot et Fire TV

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @AmazonNewsFR pic.twitter.com/ucui87KZxM — Frandroid (@Frandroid) December 5, 2022

Instagram

Envie de participer sur Instagram ? Il faut taguer deux personnes avec qui vous aimeriez regarder votre série préférée, partager notre publication dans votre story et vous abonner aux comptes de Frandroid et d’Amazon FR.

Facebook

Sur Facebook, il suffit de nous dire quelle commande Alexa vous avez de tester avec ces produits.

