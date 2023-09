Tesla fait plier tout le monde : BMW dégaine à son tour une voiture électrique éligible au bonus écologique

Grâce à une version moins puissante mais meilleure en autonomie, BMW annonce que son iX1 est désormais enfin éligible au bonus écologique grâce à un prix d’accroche en baisse.

Faut-il encore revenir une fois sur la stratégie de prix de Tesla qui a mis tous les constructeurs aux abois ? Avec des tarifs déjà attractifs qui ont baissé par vagues au cours des derniers mois, les modèles de la firme américaine sont difficiles à battre sur le rapport prix/équipement. Sans parler de la puissance et de l’autonomie, généralement aussi supérieures.

Si tous les concurrents ne peuvent pas suivre, cela a au moins l’avantage de rebattre un peu les cartes et de pousser les constructeurs à tout faire pour baisser les prix. Et à faire rentrer leurs – ou au moins un – modèles dans le bonus écologique. Tel qu’il est proposé sur le marché français. À savoir 5000 euros pour les véhicules qui s’affichent sous les 47 000 euros (dans la limite de 27 % du prix d’achat).

Après Ford qui a fait rentré au chausse-pieds son Mach-E dans le bonus, Volvo qui propose une version de son XC40 éligible ou encore Skoda qui a fait baisser le prix de son Enyaq iV 80, c’est au tour de BMW de proposer son iX1 avec le bonus.

27 % de moins sur le iX1

iX1 eDrive20. Retenez bien ce nom, car c’est le nom du seul iX1 de la gamme éligible au bonus écologique. Après, libre à vous de ne pas vouloir profiter des 5000 euros offerts par le gouvernement (au moins jusqu’à fin 2023). Son prix ? Tout pile sous les 47 000 euros, soit 46 900 euros. Auxquels on retranche les 5000 euros, soit un prix d’achat de 41 900 euros. Quand on sait que jusqu’à maintenant il était proposé à partir de 57 150 euros, cela fait une sacrée baisse : 18 % avant retranchement du bonus, et 27 euros une fois le bonus enlevé, intéressant.

Et pour ceux qui préfèrent la location longue durée, ce BMW iX1 est proposé en LLD en finition M Sport et Pack Premium à 490 euros par mois de loyer sans apport (36 loyers/30 000 km).

BMW iX1 eDrive20 BMW iX1 eDrive20

Jusqu’à 475 km d’autonomie

Alors venons-en aux faits : que propose ce BMW iX1 eDrive20 pour 41 900 euros ? Au menu, une batterie de 64,7 kWh issue des systèmes eDrive de cinquième génération (la 6e génération arrivera en 2025 et les modèles issus du concept BMW Vision Neue Klasse présenté en salon de Munich) : c’est la même que sur le BMW iX1 eDrive30. Le nouveau venu propose ici de 430 à 475 km d’autonomie, là où la version supérieure à quatre roues motrices n’excède pas 439 km. Quant au Model Y Propulsion, il affiche aussi un peu moins bien, avec 455 km WLTP.

Côté puissance, on parle de 150 kW, ou 204 chevaux, et d’un couple de 247 Nm. De quoi propulser (au sens propre du terme, il n’y a plus qu’un moteur, à l’arrière) ce iX1 à 100 km/h en 8,6 secondes, pour une vitesse maximale limitée à 170 km/h.

Pour ce qui est de la recharge, elle est plafonnée de série en courant alternatif à 11 kW (0 à 100 % en 6h30), avec la possibilité d’opter pour du 22 kW en option. Mais attention, vous sortirez alors sans doute des 47 000 euros et donc du bonus. En courant continu, le iX1 eDrive20 peut recharger jusqu’à 130 kW, de quoi récupérer de 10 à 80 % de charge en 29 minutes.

Déjà en vente

Qui dit BMW, dit forcément premium. Et ce BMW iX1 eDrive20 ne semble pas faire exception à la règle avec un équipement très complet en dépit de son prix en forte baisse. Navigation BMW Maps, climatisation automatique bi-zone, aide au stationnement avec caméra de recul… On retrouve aussi le BMW iDrive avec Quick Select avec son très bel écran incurvé qui intègre sous une même dalle deux écrans distincts : celui d’instrumentation de 10,25 pouces et celui central d’infodivertissement de 10,7 pouces. Le nouveau système d’exploitation OS 9, est aussi de la partie permettant à la fois de recevoir des mises à jour et aussi de télécharger des applications tierces.

Si au moment de l’écriture de ces lignes il n’était pas encore sur le configurateur en ligne BMW, ce nouveau iX1 eDrive20 est annoncé par la marque comme d’ores et déjà disponible à la commande. Il ne sera en revanche pas disponible tout de suite, car sa production dans l’usine de Regensburg débutera en novembre prochain.

