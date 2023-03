iPhone 14 Pro, Galaxy S23 : Bouygues Telecom offre jusqu’à 120 euros de remise

Jusqu’au 16 mars prochain, Bouygues Telecom propose de grosses remises sur les meilleurs smartphones haut de gamme de ces derniers mois. iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy S23, Honor Magic5 Lite, nombreux sont les flagships à voir leur tarif fondre en marge d’un forfait mobile.

Des réductions allant jusqu’à 150 euros de remise immédiate et une facilité de paiement étalée sur plusieurs mois. Voilà ce que promet Bouygues Telecom pendant Les Grands Jours. L’iPhone 14 Pro, par exemple, passe à 99,90 euros (+ 25,50 euros/mois pendant 24 mois) en complément d’un forfait mobile 200 Go 5G.

Autre smartphone très haut de gamme, le Samsung Galaxy S23, lui, chute à 1 euro (+ 14,17 euros/mois durant 2 ans) avec un forfait 200 Go. C’est le bon moment de bénéficier d’un smartphone de dernière génération sans pulvériser toutes vos économies en un seul coup.

100 euros de remise immédiate pour l’iPhone 14 Pro

La version Pro de l’iPhone 14 est un modèle bien plus intéressant que la mouture classique. Et pour cause : il embarque toutes les dernières trouvailles imaginées par Apple. Loin de se contenter de la puce A15 Bionic comme son petit frère, l’iPhone 14 Pro tire toute sa puissance du processeur A16 Bionic. De quoi garantir une fluidité pendant les années à venir. D’autant qu’Apple assure au moins quatre années de suivi en matière de mises à jour.

La nouveauté la plus remarquable est sans conteste Dynamic Island. Il s’agit des poinçons de la face avant qui abritent la caméra et les capteurs Face ID. Le twist ? Ils sont animés par des fonctions logicielles pour accéder à toutes les infos importantes en un coup d’œil. Dynamic Island affiche ainsi le lecteur de musique, le minuteur, les appels et bien d’autres notifications et options.

Ultime différence avec la version classique : le module photo. Le capteur principal de l’iPhone 14 Pro passe à 48 mégapixels contre 12 mégapixels habituellement. Cela lui permet de profiter de la technologie de pixel binning afin d’obtenir des clichés plus détaillés.

L’iPhone 14 Pro, qui embarque tous les points forts de l’iPhone 14 classique et fait même mieux, peut désormais se targuer d’afficher un prix plus doux chez Bouygues Telecom. Grâce à une remise immédiate de 100 euros disponible avec le forfait mobile 200 Go jusqu’au 16 mars, et une ODR de 80 euros, il passe à 99,90 euros (+ 25,50 euros/mois pendant 24 mois).

220 euros de remise immédiate sur le Samsung Galaxy S23

Le Samsung Galaxy S23 se veut plus discret que la génération précédente. Il faut dire que le châssis surélevé autrefois présent autour des capteurs à l’arrière a disparu, laissant les caméras se fondre directement dans la coque du téléphone. Une cure de sobriété qui fait de ce Galaxy S23 un beau téléphone avec surface entièrement en verre Gorilla Glass Victus 2 et de l’aluminium pour les bordures.

Surtout, Samsung a profité de 2023 pour opérer un véritable changement dans la fiche technique de son smartphone fer-de-lance. Exit les puces Exynos, place au Snapdragon 8 Gen 2 « Made for Galaxy ». Un processeur qui a l’avantage de dégager moins de chaleur que son pair tout en assurant une meilleure gestion énergétique. Sans oublier les performances dignes d’un téléphone gaming.

Son module photo composé de trois caméras, dont une principale de 50 mégapixels, lui permet de livrer des clichés magnifiques jour et nuit. Quant à son autonomie, elle est gérée par une batterie de 3 900 mAh. De quoi prodiguer une bonne endurance à ce smartphone particulièrement puissant.

Habituellement vendu 929 euros, le Samsung Galaxy S23 dégringole à 1 euro (+ 14,17 euros/mois pendant 24 mois) chez Bouygues Telecom, en prenant un forfait mobile 200 Go avec la promotion immédiate de 120 euros et une ODR de 80 euros.

Le Honor Magic5 Lite à 1 euro

S’il joue sur le segment tarifaire du milieu de gamme, le Honor Magic5 Lite n’a rien à envier aux appareils premium. Son design fort d’un dos brillant en verre dépoli, avec un module photo circulaire et des bordures fines et incurvées en font un très bel appareil. Son poids de 175 grammes et sa finesse de 7,9 mm le rendent très confortable à l’usage.

Le Honor Magic5 Lite surprend aussi au niveau de son écran puisqu’il s’agit d’une dalle OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Des caractéristiques que l’on retrouve habituellement sur des smartphones très haut de gamme.

La véritable force du Honor Magic5 Lite est incontestablement son endurance. Sa batterie de 5 100 mAh lui permet de tenir trois jours loin d’une prise. Une autonomie saluée par DXOMARK qui classe le Honor Magic5 Lite en haut du podium des téléphones endurants. Sans oublier la compatibilité avec la charge rapide 40 W qui lui permet de passer de 0 à 100 % en seulement 78 minutes.

Déjà abordable, avec un prix à 379 euros, le Honor Magic5 Lite le devient encore plus chez Bouygues Telecom avec un forfait mobile 200 Go. Il tombe tout simplement à 1 euro avec une réduction immédiate de 24 euros. Et ce, sans le moindre paiement mensuel supplémentaire.

Le forfait mobile 200 Go de Bouygues Telecom

Un mot sur le forfait mobile de Bouygues qui permet de bénéficier de ces smartphones à prix cassé. Il garantit 200 Go de données mobiles 5G tous les mois, dont 100 Go à utiliser en Europe. À cela s’ajoutent les appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France et l’Europe. Il est également possible de bénéficier de la multi-SIM afin d’équiper un second appareil comme un PC portable ou une tablette.

Le forfait Bouygues Telecom est facturé 33,99 euros par mois pendant un an puis 49,99 euros mensuels. Il demande un engagement minimal de deux ans. Un prix qu’il est possible de faire passer à 28,99 euros (puis 44,99 euros) si vous êtes déjà client box chez Bouygues Telecom.