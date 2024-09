Avec le Neo, DJI lance son drone le plus léger à ce jour, idéal pour les débutants

DJI a profitĂ© de l’IFA de Berlin pour annoncer le DJI Neo, un drone de 135 grammes qui peut rĂ©aliser les prises de vue sans aucun contrĂ´le.

Le DJI Neo // Source : DJI

DJI est un mastodonte du domaine des drones, à tel point que la marque chinoise en propose désormais pour tous les formats et répondant à toutes les gammes de prix.

Le drone DJI le plus léger à ce jour

Cependant, loin de s’arrĂŞter Ă sa seule gamme DJI Mini — avec des drones de moins de 250 grammes — la firme a annoncĂ©, lors de l’IFA de Berlin, un drone plus petit encore, le DJI Neo.

Il s’agit ici du premier modèle d’une toute nouvelle gamme chez DJI, avec un poids plume de 135 grammes. Le drone se veut avant tout pensĂ© pour les dĂ©butants et les personnes qui souhaiteraient s’initier aux drones sans pour autant s’Ă©quiper d’un modèle complexe Ă prendre en main et avec une rĂ©glementation pour les drones plus lourds trop contraignante.

Concrètement, le DJI Neo est un drone dotĂ© de quatre rotors, tous entourĂ©s de protections d’hĂ©lices intĂ©grales afin d’assurer une meilleure protection contre les chocs ou les chutes.

Le DJI Neo // Source : DJI

Le DJI Neo va bien Ă©videmment permettre de capturer des photos ou des vidĂ©os Ă l’aide de sa camĂ©ra embarquĂ©e. Celle-ci est capable d’enregistrer des clichĂ©s de 12 millions de pixels ou des vidĂ©os en 4K 30p. Il profite par ailleurs d’un capteur au format 1/2 pouce, d’un système de stabilisation sur nacelle Ă un axe, des stabilisations Ă©lectroniques RockSteady et HorizonBalancing et d’un stockage de 22 Go en interne.

Un drone qui se contrĂ´le tout seul

La particularitĂ© du DJI Neo rĂ©side cependant dans son contrĂ´le, largement simplifiĂ© pour les dĂ©butants. Ici, il n’est pas nĂ©cessaire d’utiliser une tĂ©lĂ©commande ou mĂŞme l’application DJI Fly sur smartphone. Le drone peut s’envoler directement depuis la paume de la main, simplement en paramĂ©trant le mode de prise de vue, puis en appuyant sur un bouton.

Le DJI Neo // Source : DJI

Concrètement, on va ainsi retrouver les modes de prise de vue classique de chez DJI, avec un cercle autour du sujet, une ascension verticale avec caméra orientée vers le sol, une spirale verticale autour du sujet ou un éloignement progressif du sujet.

Enfin, du cĂ´tĂ© de l’autonomie, DJI annonce jusqu’Ă 18 minutes de temps de vol — un laps de temps qui sera surtout utile en cas de vol manuel, Ă l’aide de l’application ou d’une radiocommande.

Prix et disponibilité du DJI Neo

Le DJI Neo est disponible dès ce mardi au prix de 199 euros seul ou à 349 euros en pack Fly More (avec radiocommande DJI RC-N2, batterie supplémentaire et chargeur de batterie).