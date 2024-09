DJI Neo : ce nouveau mini drone pensé pour les créateurs de contenu est déjà à prix réduit (accessoires inclus)

Si vous souhaitez partager vos voyages et aventures sur vos réseaux sociaux via un drone, le DJI Neo répond bien à ses critères. Bonne nouvelle : le voilà dans un pack complet à 290 euros, contre 349 euros de base.

DJI présente un nouveau drone grand public, le modèle Neo qui allie innovation et simplicité d’utilisation. Ce mini drone est capable de fonctionner sans télécommande, et promet aux novices de réaliser des séquences cinématographiques captivantes sans efforts. Si vous êtes intéressés par ce nouvel appareil, sachez qu’aujourd’hui, il est déjà proposé dans un pack avec 60 euros de moins.

Les atouts du DJI Neo

Un drone ultra-compact, léger (135g) et facile à transporter

Décollage et atterrissage depuis la main

Des vidéos 4K sans télécommande, ni smartphone

En ce moment, on trouve le drone DJI Neo en promotion chez Boulanger, dans un pack avec la télécommande RCN3 et 2 batteries supplémentaires à 290,83 euros au lieu de 349 euros habituellement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le DJI Neo. Le tableau s’actualise automatiquement.

Le drone parfait pour les amateurs et les créateurs de contenu occasionnels

Le DJI Neo est pensé pour les débutants et les personnes qui souhaiteraient s’initier aux drones sans pour autant s’équiper d’un modèle complexe à prendre en main. Ici, ce modèle se veut ultra-simple : pas besoin d’utiliser une télécommande ou même l’application DJI Fly sur smartphone. Le drone peut s’envoler directement depuis la paume de la main, simplement en paramétrant le mode de prise de vue, puis en appuyant sur un bouton.

Avec seulement 135 g, c’est le plus léger et petit jamais développé par la marque. Malgré son petit gabarit, il est doté de quatre rotors, tous entourés de protections d’hélices intégrales afin d’assurer une meilleure protection contre les chocs ou les chute.

Une qualité d’image satisfaisante, avec quelques limites

Ce drone permet de capturer des photos ou des vidéos à l’aide de sa caméra embarquée. Celle-ci est capable d’enregistrer des clichés de 12 millions de pixels ou des vidéos en 4K 30p. Le transfert rapide des vidéos vers le smartphone et les options de montage intégrées facilitent la création de contenu.

La qualité d’image et vidéo est satisfaisante pour les réseaux sociaux, mais le modèle Neo a quelques limites lorsqu’il n’est pas utilisé en mode automatique, mais avec la télécommande. Sa vitesse maximale de 20 km/h (sans vent) et son autonomie d’une dizaine de minutes est très limitée. On regrette également le manque de précision lors du retour au point de départ et l’absence de détection d’obstacles. Avec son prix attractif, le DJI Neo est tout même une option séduisante.

