DJI Air 3S : DJI lance son nouveau drone compact, polyvalent et à grand capteur

DJI a dévoilé son nouveau drone de la gamme Air, le DJI Air 3S. Celui-ci profite de deux caméras et d’un capteur principal au format type 1 pouce.

Le DJI Air 3S // Source : DJI

Après une fuite au début du mois qui avait permis de découvrir le design du prochain drone de DJI, le constructeur chinois a finalement annoncé, ce mardi, le lancement de son nouveau DJI Air 3S.

Comme prévu, le DJI Air 3S reprend le gabarit et le système à double caméra déjà introduit par le constructeur sur le DJI Air 3. Il s’agit donc d’un drone de 724 grammes de catégorie A1 et de classe C1.

Double objectif et grand capteur

Du côté de la prise de vue, le DJI Air 3S embarque donc deux caméras. La principale profite d’un capteur de 50 millions de pixels au format 1 pouce et d’un objectif grand-angle équivalent 24 mm ouvrant à f/1,8. La seconde est équipée d’un capteur de 48 millions de pixels, au format 1/1,3 pouce, avec un téléobjectif équivalent 70 mm ouvrant à f/2,8.

Le DJI Air 3S // Source : DJI

Concrètement, on a donc, pour les prises de vue grand-angle, un capteur plus grand que sur le précédent DJI Air 3 lancé l’an dernier. De quoi permettre, en théorie, une meilleure gestion de la plage dynamique, avec moins de bruit numérique. Pour rappel, le DJI Air 2S profitait déjà d’un capteur au format 1 pouce, mais n’était quant à lui doté que d’une seule caméra. Concrètement, DJI propose ici une meilleure qualité d’image, sans sacrifier la polyvalence de la double caméra.

Un drone parfaitement adapté à la photo et la vidéo

DJI indique par ailleurs que les deux caméras sont capables de tourner des séquences avec 14 stops de plage dynamique et qu’elles sont capables d’enregistrer des fichiers vidéos jusqu’en 4K 120p encodés en h265. Le drone prend également en compte le format D-log en 4:2:0 10 bits. La photo n’est pas en reste, puisque le DJI Air 3S peut capturer des clichés au format RAW DNG.

Le DJI Air 3S // Source : DJI

Enfin, concernant le pilotage, le DJI Air 3S est capable de voler jusqu’à une vitesse de 21 m/s à l’horizontale et jusqu’à 10 m/s à la verticale. Il embarque bien évidemment des fonctions de détection d’obstacle et propose un temps de vol de 41 minutes en vol stationnaire à 45 minutes en mouvement.

Le DJI Air 3S est d’ores et déjà disponible. Le drone est proposé à partir de 1099 euros avec une radiocommande RC-N3, à 1399 euros avec des filtres ND, deux batteries supplémentaires et une station de charge, ou à 1599 euros en y ajoutant une radiocommande DJI RC 2.