Flip : DJI lance un drone léger et simple à utiliser, mais sans sacrifier la qualité d’image

DJI a dévoilé son nouveau drone au format léger, le Flip, avec des hélices pliables et un poids léger, sans pour autant sacrifier la qualité de prise de vue.

Le DJI Flip // Source : DJI

Non content d’avoir déjà diversifié sa gamme de drones avec un DJI Neo lancé à l’automne dernier, DJI a ajouté un nouveau modèle à son catalogue avec l’arrivée du nouveau DJI Flip.

Ce nouveau drone reprend ce qui faisait le principal atout du DJI Neo, à savoir son bouton pour les vols automatisés, mais dans un gabarit plus lourd et avec des modes photo et vidéo plus avancés.

Concrètement, le DJI Flip affiche un poids sur la balance inférieur à 249 grammes. À l’instar des modèles de la gamme DJI Mini, il s’agit donc d’un drone de classe C0, qui ne nécessite pas de formation pour le faire voler. Particularité du DJI Flip, il profite de protections d’hélices pliables à la verticale pour le ranger facilement et éviter les chocs contre les pales.

Des vidéos jusqu’en 4K 60p

Du côté de la prise de vue, le drone profite d’un unique capteur de 1/1,3 pouce pour une définition de 48 Mpx. Par défaut, le drone va capturer des clichés de 12 mégapixels en regroupant quatre photosites en un, grâce au pixel binning, afin de profiter d’une meilleure montée en sensibilité ISO. Par ailleurs, ce mode va également permettre de profiter d’un zoom numérique x4, malgré la focale fixe équivalent 24 mm (f/1,7).

Le DJI Flip // Source : DJI

Concernant l’enregistrement vidéo, le DJI Flip est capable de capturer des séquences classiques en 4K 60p ou au ralenti jusqu’en 4K 100p. Le drone permet aussi l’enregistrement de séquences en D-log M 10 bits pour une colorimétrie plus poussée en post-production.

Des modes de vol automatiques

Pour le vol, le DJI Flip est doté d’un bouton de sélection automatique des modes (dronie, circle, rocket, spotlight, helix et boomerang), mais il est aussi possible de le piloter à l’aide d’un contrôleur DJI.

Le drone peut aller jusqu’à une vitesse horizontale de 16 m/s et verticales de 5 m/s. Doté d’un système de détection par infrarouge à l’avant, il embarque un freinage intelligent.

Le DJI Flip // Source : DJI

Enfin, pour l’autonomie, le DJI Flip est capable de voler pendant 31 minutes consécutives.

Prix et disponibilité du DJI Flip

Le DJI Flip est disponible dès aujourd’hui. Il est proposé en version de base avec un contrôleur RCN3, sans écran, au prix de 439 euros. Par ailleurs, le drone s’affiche à 639 euros avec un contrôleur RC-2 doté d’un écran ou en kit « Fly More » à 779 euros avec trois batteries, un chargeur de batterie, une protection d’objectif, une housse ainsi que des pales supplémentaires.