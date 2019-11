Nous avons pu prendre en main la Fossil Hybrid HR. Cette montre connectée hybride offre un design vraiment convaincant, mais l’absence de rétroéclairage sur l’écran e ink pose un problème de lisibilité.

Au début du mois de novembre, la Fossil Hybrid HR a été officialisée. Cette montre connectée, comme son nom l’indique, est une hybride. Elle se dote ainsi d’aiguilles traditionnelles pour donner l’heure même lorsqu’elle éteinte et d’un écran e ink affichant la date, la météo, le nombre de pas effectué et le rythme cardiaque du porteur.

Quelques semaines après cette annonce, nous avons eu l’occasion de découvrir la Fossil Hybrid HR en chair et en os — ou plutôt en cadran et en bracelet. Esthétiquement, cette montre est une grande réussite. C’est en tout cas la solide première impression qu’elle m’a laissée.

Le cadran, pas trop épais et agréablement sobre habille très bien le poignet. Sur les déclinaisons les plus sombres, j’ai beaucoup apprécié les couleurs choisies par Fossil.

Ci-dessous, vous pourrez admirer la Fossil Hybrid HR sous différents angles.

L’écran e ink peut être personnalisé avec différents cadrans et sert aussi à afficher un aperçu de vos notifications, des messages reçus et des appels entrants. Cette fonctionnalité est compatible avec les smartphones Android et iOS. Les trois boutons sur la tranche du cadran, quant à eux, sont paramétrables et peuvent être assignés aux fonctionnalités de vote choix.

Pas de rétroéclairage

Jusqu’ici, les promesses de cette Fossil Hybrid HR sont plutôt alléchantes. Hélas, un point vient jeter une sérieuse ombre au tableau. En effet, si je trouve le choix de l’écran e ink très judicieux pour profiter agréablement des fonctionnalités d’une montre connectée sans faire de gros compromis sur l’autonomie annoncée à plus de deux semaines, celui-ci m’a un peu frustré, car il n’est pas rétroéclairé.

En d’autres termes, si vous regardez cette montre dans un environnement obscur, vous risquez de ne pas distinguer grand-chose. Un léger rétroéclairage comme on en trouve sur les liseuses aurait été une intégration parfaite pour éviter ce désagrément.

On attendra cependant de recevoir la montre dans le cadre d’un test avant de pouvoir vous livrer notre avis complet sur le produit.

Prix et disponibilité

En attendant, sachez que la Fossil Hybrid HR est proposée à partir de 199 euros. Il faudra monter jusqu’à 219 euros pour vous procurer la déclinaison en acier inoxydable anthracite.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid