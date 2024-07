iRobot contre-attaque : le Roomba Combo 10 Max face à la concurrence chinoise

Alors que la concurrence chinoise grignote des parts de marché, iRobot sort l'artillerie lourde avec le Roomba Combo 10 Max.

iRobot, le pionnier des robots aspirateurs, revient sur le devant de la scène avec son dernier modèle, le Roomba Combo 10 Max. Depuis le rachat manqué par Amazon, et le départ précipité de son fondateur, iRobot a perdu sa place de leader. Le marché est dominé par des acteurs chinois comme Roborock, mais la firme américaine tente de reprendre la main en misant sur l’innovation et l’intelligence artificielle.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur aspirateur robot de 2024 ? Notre comparatif

Une autonomie qui frôle l’indépendance

Le Roomba Combo 10 Max se distingue par son AutoWash Dock, une station de charge multifonctionnelle qui promet de faire oublier l’entretien du robot. Fini le temps où il fallait vider manuellement le bac à poussière ou nettoyer la serpillière ! Cette base high-tech se charge de tout : elle vide la poussière, remplit le réservoir d’eau, lave et sèche le chiffon de nettoyage. Elle va même jusqu’à s’auto-nettoyer après chaque utilisation.

C’est impressionnant sur le papier, mais dans la pratique, ça donne quoi ? Si l’on en croit iRobot, l’AutoWash Dock peut fonctionner en toute autonomie pendant 60 jours pour la poussière et 7 jours pour l’eau. C’est un vrai plus pour ceux qui veulent un intérieur propre sans avoir à y penser.

iRobot mise gros sur l’intelligence artificielle pour différencier son Roomba Combo 10 Max de la concurrence. La nouvelle technologie « Enhanced Dirt Detect » est au cœur de cette stratégie. En utilisant sa caméra et des algorithmes d’apprentissage automatique, le robot serait capable de repérer visuellement les zones les plus sales jusqu’à 8 fois plus efficacement que les modèles précédents.

C’est séduisant, mais il faut rester prudent. L’IA dans le domaine domestique a souvent promis monts et merveilles pour des résultats parfois décevants. La vraie question est : cette détection améliorée se traduit-elle réellement par un nettoyage plus efficace ? Les utilisateurs devront juger sur pièce.

Le Roomba Combo 10 Max va encore plus loin dans l’utilisation de l’IA avec sa fonction « Dirt Detective« . En analysant les données des nettoyages précédents, le robot peut théoriquement optimiser ses passages futurs.

Le système de nettoyage en 4 étapes du Roomba Combo 10 Max impressionne sur le papier. Brosse latérale pour les bords, double brosse en caoutchouc pour s’adapter à différents types de sols, aspiration puissante et système de lavage… Tout y est. La fonction « SmartScrub« , qui permet au robot de frotter d’avant en arrière pour éliminer les taches tenaces, semble particulièrement prometteuse.

Mais le vrai tour de force, c’est la technologie DRI (Dry Rug Intelligence). Le robot est capable de relever automatiquement sa serpillière lorsqu’il détecte un tapis, évitant ainsi de le mouiller. C’est le genre de fonctionnalité qui, si elle fonctionne parfaitement, peut vraiment faire la différence au quotidien.

L’intégration domotique, le grand pari d’iRobot

iRobot joue la carte de l’ouverture avec le Roomba Combo 10 Max. Compatible avec le protocole Matter et l’écosystème Apple HomeKit (prévu pour fin 2024), le robot aspirateur cherche à s’intégrer parfaitement dans la maison connectée moderne. C’est un pari intéressant, mais qui soulève aussi des questions. La multiplication des normes et des écosystèmes dans la domotique peut vite devenir un casse-tête pour l’utilisateur lambda.

Pour aller plus loin

Matter : fonctionnement, objets connectés compatibles… Tout savoir sur la nouvelle norme universelle des objets connectés

Avec un prix conseillé de 1 499 €, le Roomba Combo 10 Max se positionne clairement sur le haut de gamme. C’est un investissement conséquent, surtout face à une concurrence chinoise qui propose souvent des fonctionnalités similaires à des prix plus attractifs. iRobot mise sur son expérience, sa réputation et ses innovations pour justifier ce tarif premium.