Lenovo Yoga Slim 7 Pro : le premier ultraportable sous Windows 11 et à 120 Hz

Lenovo dévoile un nouveau PC portable haut de gamme pour les professionnels. Il a notamment l'avantage d'intégrer un écran 120 Hz particulièrement agréable pour la fluidité de l'expérience utilisateur.

On le sait peu, mais les écrans borderless ont fait leurs débuts sur les PC portables avant de conquérir les smartphones. À l’inverse, ce sont les smartphones qui ont montré tout l’intérêt des écrans à 90 et 120 Hz, même en dehors du jeu vidéo. Cette fluidité d’affichage est déjà agréable pour naviguer dans le système ou sur le web et pour travailler. Désormais, Lenovo s’inspire de ces innovations pour les ramener sur un PC portable : le Lenovo Yoga Slim 7 Pro.

Un écran 120 Hz et un PC performant

Le Yoga Slim 7 Pro est un ultraportable plutôt confortable. Il intègre un écran LCD IPS 16:10 de 16 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels et une fréquence de 60 à 120 Hz selon les configurations. Il est plaisant de voir les marques enfin adopter des formats plus confortables que le 16:9 sur les produits haut de gamme. Le 16:10 permet de mieux travailler sur PC, à l’inverse du 16:9, plus économique et surtout pensé pour du contenu vidéo.

Avec un châssis de cette taille, Lenovo peut se permettre d’intégrer des composants performants. Voici un aperçu de sa fiche technique :

Processeur AMD Ryzen 5 5600H ou Ryzen 7 5800H

16 Go de RAM

512 Go ou 1 To de stockage SSD

GPU Nvidia GeForce GTX 1650 ou RTX 3050

Batterie de 75 Wh

Caméra compatible Windows Hello

Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1

2,1 kg

Lancement en octobre avec Windows 11

Le Lenovo Yoga Slim 7 Pro sera lancé en octobre au prix de 999 euros. Il sera l’un des premiers PC portables à sortir directement sous Windows 11. Officiellement, c’est d’ailleurs la première machine à proposer nativement ce nouveau système d’exploitation.