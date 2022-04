Compact, polyvalent et abordable : découvrez le Lenovo Yoga Slim 7 Pro

Sous ses apparences d’ultraportable somme toute assez classique, le Yoga Slim 7 Pro de Lenovo cache en réalité une jolie surprise. Son châssis abrite en effet une fiche technique qui mise sur la polyvalence et surtout, un superbe écran IPS plein format sans pour autant que cela ne fasse grimper la facture. Tour d’horizon.

Avec la gamme Yoga, Lenovo nous propose des machines taillées pour la productivité et l’itinérance. Des PC portables à la fiche technique très correcte (si l’on n’est pas trop gourmand), compacts et surtout, très abordables. Sorti en 2020, le Yoga Slim 7 avait d’ailleurs été une excellente surprise qui nous avait très largement séduite à l’occasion de notre test (qui lui avait valu un joli 9/10).

En 2021, Lenovo a récidivé avec une version pro de son ultraportable, qui embarque une fiche technique plus musclée, tout en conservant un prix raisonnable. Le Yoga Slim 7 Pro, puisque tel est son nom, est en effet proposé à 1449,99 euros chez Darty. Un tarif très attractif pour cette machine qui dispose d’un écran d’excellente facture. Cerise sur le gâteau, le marchand vous offre aussi un abonnement de trois mois au Game Pass Ultimate, ce service qui permet de jouer à plus d’une centaine de jeux sur console, PC, tablettes voire téléphones. On vous donne plus d’informations sur cet abonnement en fin d’article !

Une dalle qui en met plein la vue

L’atout majeur de ce Yoga Slim 7 Pro est sans conteste son écran. Cette dalle IPS de 14 pouces propose en effet des caractéristiques plus qu’honnêtes pour un ordinateur de ce segment tarifaire. Son format 16:10, un peu plus haut que la normale, fait des merveilles pour la lecture de documents comme pour le visionnage de vidéo. Mais c’est sans aucun doute sa définition 2,8K (2880 par 1800 pixels) qui lui permet de se démarquer.

Elle offre en sus une jolie qualité d’image grâce à sa compatibilité avec la technologie Dolby Vision. Cette dernière permet en effet de profiter de couleurs éclatantes et d’un contraste affichant des noirs profonds. Disposant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, elle est également prête à vous accompagner dans vos sessions gaming.

Un châssis sobre et compact

Ce n’est pas parce que l’on propose un ordinateur peu onéreux qu’il ne faut pas soigner les finitions, et ça, Lenovo semble l’avoir bien compris. Le Yoga Slim 7 Pro est en effet doté d’un châssis en aluminium usiné d’excellente facture qui n’a rien à envier à certaines machines haut de gamme. Assez mince (à peine 15 mm d’épaisseur), il est aussi léger puisqu’il ne pèse que 1,31 kg pour ses 14 pouces. Un format parfait pour un ultraportable.

Lenovo a aussi étudié le reste de sa machine pour offrir une expérience optimale en toute circonstance. On appréciera en particulier l’épaisseur des patins qui, en plus d’offrir une stabilité à l’ensemble, permettent une meilleure circulation de l’air et donc, un meilleur refroidissement. Il bénéficie enfin d’un clavier confortable, avec des touches réactives et un pavé tactile suffisamment grand pour pouvoir travailler correctement.

Une fiche technique prête à relever tous les défis

Si le Yoga Slim 7 Pro reste une machine compacte et peu onéreuse, sa fiche technique ne fait pas de concession pour autant. Son Core i7-11370H de 11e génération lui permet de relever avec brio la plupart des charges dont vous pouvez l’accabler. D’autant plus qu’il peut compter sur 16 Go de RAM et un GPU intégré Intel Iris XE pour le suppléer. De quoi faire tourner quelques jeux correctement, à condition de ne pas trop tirer sur la corde.

Côté stockage, Lenovo a opté pour un solide SSD de 512 Go, ce qui est tout à fait raisonnable et devrait vous permettre d’héberger tous les fichiers dont vous avez besoin pour travailler ou vous amuser. Pour ne rien gâcher, ce PC portable bénéficie aussi d’une connectique assez fournie, entre carte Wi-Fi, compatibilité Bluetooth 5.0, USB 3.2 et Thunderbolt 4.

Le Lenovo Yoga Slim 7 Pro à 1449,99 euros

En ce moment, Darty vous propose de découvrir le Yoga Slim 7 Pro de chez Lenovo à 1449,99 euros. Une offre particulièrement intéressante pour ce PC et qui bénéficie d’un petit plus non négligeable. En optant pour cette machine, vous obtiendrez en effet trois mois d’abonnement au Game Pass Ultimate de Microsoft. Pour rappel, ce service vous offre plusieurs avantages :