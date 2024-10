Lenovo Yoga Pro 7i : baisse de 500 € pour ce laptop sous Intel Core Ultra 5 avec écran 3K

Léger, performant et fluide, le Lenovo Yoga Pro 7i est un ultrabook idéal pour les travailleurs nomades qui recherchent une bonne configuration pour les accompagner au quotidien. Assez onéreux en temps normal, il est désormais affiché à un prix bien plus intéressant chez Cdiscount : 999,99 euros au lieu de 1 499,99 euros.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Lenovo a récemment présenté sa nouvelle gamme d’ultrabooks Yoga Pro propulsés par les Intel Core Ultra. Celui qui nous intéresse ici renferme plus précisément l’Intel Core Ultra 5 125H, gage d’une belle puissance sous le capot. Ce n’est pas là son seul atout : son écran 3K rafraîchi à 120 Hz en est un autre, et pas des moindres. Vous voulez un autre point fort ? Son prix, qui passe sous la barre des 1 000 euros grâce à une réduction de 500 euros.

Les points essentiels du Lenovo Yoga Pro 7i

Un PC portable léger et fin

Une dalle 3K à 120 Hz

Une puce Intel Core Ultra 5 125H + 32 Go de RAM + SSD de 512 Go

Initialement affiché à 1 499,99 euros, le Lenovo Yoga Pro 7i est aujourd’hui disponible en promotion à 999,99 euros chez Cdiscount. Sachez que ce laptop est livré sans Windows.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Lenovo Yoga Pro 7i. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un ultrabook tout léger pour vadrouiller

Ce Lenovo Yoga Pro 7i au design élégant appartenant à la catégorie des ultrabooks, il est évidemment particulièrement léger avec son 1,49 kg sur la balance et son épaisseur de seulement 15,6 mm. Autant dire qu’il peut vous accompagner partout en déplacement, et qu’il convient tout à fait aux travailleurs nomades. Sa finesse ne l’empêche d’ailleurs pas de posséder une connectique suffisamment fournie, avec un port HDMI 2.1, un USB-C 3.2 Gen 2, un port Thunderbolt 4, un port USB-A 3.2 Gen 1 et un combo jack. Une configuration qui contentera la majorité des utilisateurs.

Attardons-nous davantage sur le bel écran qu’embarque ce Yoga Pro 7i : on a ici droit à une dalle 3K (3 072 x 1 920 pixels) de 14,5 pouces, avec en plus un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui promet une fluidité exemplaire. Son format 16:10 permet aussi d’afficher bien plus de contenus qu’un écran 16:9 standard, ce qui peut plaire aux adeptes du multitâche. Sachez aussi que cet écran bénéficie de la technologie IPS, qui permet de bénéficier d’angles de vision bien ouverts. Et pour couronner le tout, cette dalle est aussi compatible Dolby Vision, histoire de nous faire profiter d’images encore plus détaillées.

De bonnes performances pour le travail

Le Lenovo Yoga Pro 7i renferme, comme précisé plus haut, un processeur Intel Core Ultra 5 125H, doté de 14 cœurs et qui peut atteindre 4,5 GHz en mode Turbo boost. Épaulé par 32 Go de RAM LPDDR5X pour le multitâche et faire tourner des logiciels complexes, ce CPU offre une belle puissance globale pour lancer diverses tâches de bureautique ou même quelques tâches un peu plus exigeantes, comme la retouche photo. Par ailleurs, un SSD NVMe de 512 Go complète le tout et promet des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine.

Enfin, le Lenovo Yoga Pro 7i intègre une batterie de 73 Wh, qui lui permet de tenir environ 8 heures avant de devoir passer par la case recharge. C’est assez peu, mais tout dépendra évidemment de la nature de votre utilisation. La charge rapide permet de son côté de gagner, selon la marque, 3 heures d’autonomie en 15 minutes de recharge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Lenovo Yoga Pro 7i, avec une configuration un peu différente.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles légers et puissants, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ultrabooks du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.