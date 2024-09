Lenovo muscle son jeu avec des ultra portables pour tous les budgets

Lenovo renouvelle la quasi totalement de sa gamme de PC portables pour y intégrer les toutes nouvelles puces d’Intel, AMD et Qualcomm. Une segmentation étudiée pour répondre à tous les cas d’usage, mais aussi à tous les budgets.

Comme bien d’autres constructeurs, Lenovo est présent à l’IFA 2024 de Berlin pour présenter sa nouvelle gamme d’ordinateurs pour les professionnels et le grand public.

Cette nouvelle génération de Yoga Pro / Slim, IdeaPad ThinkPad et Thinkbook sont en réalité une vitrine pour le lancement des trois nouvelles puces chez Intel, AMD et Qualcomm.

Partenariat privilégié avec Intel pour le Yoga Slim 7i Aura Edition

Lenovo rafraîchit sa gamme Yoga avec des nouvelles machines Slim et Pro. Le Yoga Slim 7i Aura Edition est une version exclusive aux processeurs Intel tout récemment annoncé, les Core Ultra 200V, avec des fonctionnalités qui ne sont disponibles nulle part ailleurs.

Le châssis reste sensiblement le même avec une dalle LCD 15,3 pouces, prés de 1,4 cm d’épaisseur pour un poids 1,46 kg. Cette Aura Edition apporte avec elle un support client dédié à tout moment de la journée et de la nuit (de niveau « concierge » pour reprendre les termes de Lenovo), mais aussi de nouveaux Smart Modes. Ces derniers permettront de configurer la machine selon différents scénarios d’usage (« attention », « sécurité », ainsi qu’un mode « Bien être » qui vous conseillera sur votre posture).

Le PC est bien sûr compatible avec les fonctions IA Copilot de Windows 11 alors que Lenovo va déployer prochainement son IA générative Creator Zone en octobre. Cet outil de création d’image, basé sur le modèle Stable Diffusion, fonctionnera uniquement sur l’appareil, avec les capacités IA couplées du NPU, CPU et GPU.

AMD, le choix pour les pros et créatifs

Pour compenser cette exclusivité Intel, Lenovo a présenté trois nouvelles machines sur la nouvelle plateforme AMD Ryzen AI 300. On reste sur un positionnement ultra portable, mais paré pour l’avenir avec NPU pouvant grimper jusqu’à 50 TOPS (Trillions Of Operations Per Second). Le Lenovo Yoga Pro 7 propose un écran Oled 14 pouces en définition 2,8K et 120 Hz pour les créatifs nomades.

Lenovo promet une utilisation professionnelle accélérée grâce à l’IA, avec une meilleure gestion thermique et des temps de rendus et d’export plus rapide. La connectique n’est pas en reste avec un port USB-A 3.2, deux ports USB-C, un port HDMI 2.1 plein format et un port audio jack.

À noter que la gamme IdeaPad Slim 5 se veut plus abordable, car elle intègre les processeurs Ryzen 7000. La version 15 pouces pourra être configurée avec un écran Oled 2,5K en 165 Hz, le 13 pouces uniquement en LCD 60 Hz.

La nouvelle puce Snapdragon X Plus pour moins de 1000 euros

Enfin, Lenovo pense aussi aux plus petites bourses avec deux nouvelles machines proposées à un tarif sous la barre des 1000 euros. Ce sont les deux seuls PC à intégrer la toute nouvelle puce Snapdragon X Plus de Qualcomm.

Le Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 est un PC deux en un qui peut se transformer à volonté en mode tablette ou PC portable comme on a l’habitude de voir chez le constructeur. Avec son écran Oled 14 pouces tactile et sa large connectivité, la machine se dédie aux créatifs et professionnels bénéficiant des deux cas d’usage. Elle est un peu plus lourde (près de 1,5 kg) pour une durabilité à toute épreuve.

L’IdeaPad Slim 5x est une proposition légèrement plus puissante (jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5X) et configurable avec écran Oled 14 pouces, toujours en 60 Hz. Les deux machines intègrent une batterie de 57 WHr pour une autonomie qui devrait dépasser les 20 heures en vidéo.

Prix et disponibilité

Les différentes machines sont attendues entre fin septembre et octobre sur le marché européen :