Lenovo ThinkPad X1 Fold : la première tablette avec un écran OLED pliable

En 2019, Lenovo avait dévoilé un prototype de PC pliable. En 2020, Lenovo est prêt à commercialiser son ThinkPad X1 Fold.

Le 2 octobre 2019, Microsoft dévoilait son Surface Neo. Un PC à deux écrans équipé d’une nouvelle variante de son système d’exploitation : Windows 10X. Lenovo est allé encore plus loin que Microsoft avec le ThinkPad X1 Fold. Il s’agit du premier PC doté d’un écran OLED pliable.

L’écran utilisé est entièrement plat, il fait 13,3 pouces de diagonale avec un ratio d’affichage 4:3 et une définition de 2 048 x 1 536 pixels (comme un iPad). Lenovo précise d’ailleurs que c’est LG Display qui fournit la dalle, les deux firmes collaborent depuis plus de quatre ans. Lee fabricant de PC annonce être confiant quant à la durabilité de l’appareil. The Verge note tout de même la présence d’un pli perceptible au milieu de l’écran lorsqu’il est déplié.

Crédits : The Verge

Le X1 Fold fonctionne sous Windows 10 Pro. Lenovo a précisé tout de même qu’une version équipée de Windows 10X est prévue. En attendant, Lenovo a du faire évoluer Windows 10 Pro pour apporter quelques modifications et personnalisations, avec un menu contextuel dédié au fonctionnement des deux écrans. Malgré que ce PC soit pliable, Lenovo promet 11 heures d’autonomie, on retrouve également 8 Go de mémoire LPDDR4X, un SSD jusqu’à 1 To (PCIe-NVMe M.2) et le processeur hybride Lakefield d’Intel.

Comme le Surface Neo, vous pouvez transformer la tablette en un petit PC portable, en posant un vrai clavier (avec des touches physiques) sur la moitié inférieure de l’écran. Ce n’est cependant pas un clavier aussi confortable que ceux de nos PC portables, la disposition des touches est spéciale et ces dernières sont plus petites.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

Le Thinkpad X1 Fold sera vendu à 2 499 dollars (environ 2 250 euros HT) courant 2020. Ce prix n’intègre aucun accessoire, vous devrez débourser davantage pour le clavier, un stylet et l’étui. Lenovo prévoit également de commercialiser une version 5G au cours de la deuxième moitié de l’année afin que vous puissiez vous connecter à Internet où que vous soyez.

Avec ce PC pliable, Lenovo a une longueur d’avance, mais nous ne serons pas surpris que d’autres fabricants de PC annoncent des appareils similaires assez rapidement.