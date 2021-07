Ces nouveaux écouteurs LG proposent un mode chuchotement et une connexion filaire

LG a présenté ses écouteurs Tone Free FP5, FP8 et FP9, dotés d'un mode chuchotement pour utiliser l'un des écouteurs près de la bouche.

Si LG s’est retiré du marché des smartphones, le constructeur coréen continue de proposer différents types d’appareils. On pense bien évidemment aux téléviseurs, mais également aux écouteurs sans fil. Après ses Tone Free FN6 dotés de lampes UV-C pour les stériliser, LG innove à nouveau avec sa nouvelle gamme d’écouteurs true wireless, les LG Tone Free FP5, FP8 et FP9.

Ces trois paires d’écouteurs sans fil se distinguent de la concurrence par l’ajout d’un nouveau mode, commun aux trois écouteurs, baptisé « whispering mode » (mode chuchotement, en français). Il s’agit d’un moyen de pouvoir communiquer discrètement avec ses proches lors d’une conversation téléphonique, sans que les gens autour de nous ne sachent ce qu’on peut bien raconter.

En effet, le problème avec les écouteurs sans fil est la sensibilité du micro. Il faut nécessairement parler fort pour bien se faire entendre. Pour répondre à cette problématique, le mode chuchotement va vous permettre de retirer l’écouteur droit de l’oreille — sans que cela ne mette fin à la communication — pour le rapprocher de la bouche afin de chuchoter ce que l’on souhaite dire.

À l’instar d’un vieux combiné téléphonique, l’écouteur gauche, resté à l’oreille, va quant à lui permettre d’entendre ce qu’on nous répond. Outre des questions de discrétion, ce mode va également permettre de passer outre les bruits ambiants puisque le microphone est ici bien plus proche de la bouche et capturera donc bien mieux la voix.

Une fonction de relai Bluetooth pour les sources filaires

Parmi les autres fonctions intéressantes de ces nouveaux écouteurs, on peut également citer un mode de relai Bluetooth, présent cette fois uniquement sur les LG FP9, les modèles les plus haut de gamme. Comme sur les Bowers & Wilkins PI7 que l’on a déjà testé, le boîtier de LG FP9 peut servir de relai Bluetooth.

On peut donc le connecter à une source filaire — comme une chaîne hi-fi, un téléviseur ou un système vidéo d’avion — grâce à un câble inclus et profiter de la transmission Bluetooth entre le boîtier et les écouteurs en eux-mêmes. Pratique donc pour écouteur du son sans fil sur des sources uniquement filaires.

Outre ce mode de transmission Bluetooth du boîtier des FP9, les différences entre les trois modèles se trouvent du côté de la fonction de stérilisation UV (disponible uniquement sur les FP8 et FP9), de la charge sans fil (disponible uniquement sur les FP5 et FP9) ou de l’autonomie. Les écouteurs LG Tone Free FP8 et FP9 proposent ainsi une autonomie de 10 heures pour les écouteurs, sans réduction de bruit active, et jusqu’à 24 heures grâce au boîtier, tandis que les LG Tone Free FP5 sont limités à 8 heures avec les écouteurs et 22 heures grâce au boîtier. La réduction de bruit active est également proposée sur les trois paires d’écouteurs.

Pour l’heure, LG n’a pas annoncé de prix pour ses trois paires d’écouteurs, se contenant d’indiquer qu’elles seraient disponibles dans le courant du mois dans plusieurs « marchés clés » sans plus de précision.