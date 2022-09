Logitech G Astro A30 : ce casque gaming sans fil milieu de gamme apporte le multipoint au jeu vidéo

Logitech G fait sa rentrée avec de nouveaux périphériques pour les joueurs. Parmi les nouveautés, le casque audio Astro A30 à la fois sans fil Lightspeed 2,4 GHz et Bluetooth.

À l’occasion de son événement Logi Play, la marque suisse Logitech dévoile de nouveaux périphériques pour les joueuses et les joueurs. Parmi eux, il y a le nouveau casque sans-fil Astro A30 pensé pour s’adapter assez largement à vos besoins.

Double écoute sans-fil Bluetooth et 2,4 GHz

Le casque Logitech G Astro A30 propose avant tout une connexion sans fil « LIGHTSPEED » 2,4 GHz grâce à un dongle dédié. Une technologie que l’on retrouve déjà sur les souris et claviers de la marque et qui promet notamment une latence minimale. Cette connexion est prise en charge par les PC et la PlayStation 5.

Une connexion Bluetooth est également intégrée pour se synchroniser avec un smartphone ou une tablette. Logitech met en avant la possibilité d’écouter sa musique sur Spotify tout en pouvant profiter du son du jeu ou du chat vocal de sa console.

La connexion avec la Xbox et la Nintendo Switch se fera grâce au câble jack 3,5 mm, en filaire uniquement donc. Logitech promet une autonomie de plus de 27 heures avec du jeu à faible latence. Pour ce qui est de l’audio lui-même, Logitech met en avant l’utilisation de transducteurs 40 mm, mais il faudra surtout l’avoir sur les oreilles pour juger.

Un tarif haut de gamme

Le Logitech G Astro A30 sera commercialisé à partir de 249 euros.

