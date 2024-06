Medion dévoile un PC Copilot+ prometteur avec puce Qualcomm

C'est avec surprise qu'on apprend que Medion avait, lui aussi, dans ses cartons un PC portable avec la nouvelle puce Qualcomm pour Windows Copilot. Et au vu de la fiche technique, il pourrait bien en convaincre plus d'un

Parce qu’il n’y a pas qu’Asus, Dell, Acer ou Microsoft dans la vie, un autre constructeur rejoint le cercle des PC Copilot+ qui vont débarquer dans le commerce au début de l’été. On parle ici de Medion, une marque qui a l’habitude de proposer des machines à bon prix à la fois pour les joueurs et les professionnels.

Avec sa nouvelle gamme SPRCHRGD (à vos souhaits), Medion se veut à la croisée de la productivité et la créativité, avec un premier modèle sobrement intitulé SPRCHRGD 14 S1 Elite.

Medion passe au Snapdragon

Ce futur PC portable intègre donc la Snapdragon X Elite de Qualcomm dans sa version X1E-78-100, 12 cœurs pouvant monter jusqu’à 3,4 GHz, mais sans Dual Core boost. Couplé au NPU Hexagon de 45 TOPS, il est donc validé du label Copilot+ de Microsoft pour toutes les opérations IA du système.

Medion a fait le choix d’une diagonale 14 pouces l’écran, désormais la norme les ultraportables, avec une dalle LCD 16:10 en définition 2880 x 1800 et fréquence 120 Hz avec 100% de couverture de l’espace sRGB. L’affichage n’a jamais été le fort du constructeur, mais ce nouveau modèle promet de sérieuses améliorations.

Le PC propose aussi les dernières normes de connectivités, à savoir le Wi-Fi 7 ainsi que le Bluetooth 5.4, comme un port USB4 Type-C compatible Power Delibery ainsi que deux ports USB-A supplémentaires. Vous pourrez configurer la machine en fonction de son stockage et de sa quantité de mémoire vive : 512 Go de SSD couplé à 16 Go de RAM ou 1 To de SSD couplé à 32 Go de RAM.

Jusqu’à 18h d’autonomie

On retrouve dans cette machine la promesse de tous les constructeurs de PC portables Copilot+ ou presque, à savoir une autonomie pouvant aller jusqu’à 18 heures via une batterie de 65 Wh. Medion promet ici la présence « d’algorithmes intelligents de gestion de l’énergie optimisés par l’IA » apprenant des habitudes de l’utilisateur pour optimiser l’autonomie. À vérifier.

Pour le reste, ce SPRCHRGD 14 S1 Elite intègre aussi un capteur d’empreinte digitale et webcam infrarouge pour l’authentification Windows Hello.

Le MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite sera disponible cet été, sans date pour l’instant communiquée, à ces deux tarifs :

1To SSD & 32Go RAM LPDDR5x : 1299€

512Go SSD & 16Go RAM LPDDR5x : 1199€