Le casque Xbox version filaire se révèle beaucoup plus accessible que son homologue sans fil

Le casque stéréo Xbox se décline désormais dans une version filaire. Comptez une quarantaine d'euros de différence par rapport au modèle sans fil. Mis à part la disparition de la molette de mixage audio et la présence d'un fil, ils ont presque en tout point identiques.

Microsoft annonce un nouveau micro-casque stéréo filaire. L’une de ses fonctionnalités les plus intéressantes est clairement son prix, puisqu’il coûte 59,99 euros, ce qui le rend beaucoup plus accessible que sa version sans fil qui coûte 99 euros. Ce nouveau casque semble d’ailleurs proposer un design assez proche, pour ne pas dire identique.

On retrouve les coussinets du premier modèle ainsi que le micro réglable qu’on peut remonter rabattre hors des sessions de jeu.

Parmi les quelques différences, notons la disparition de la molette de mixage audio pour le chat et le son des jeux vidéo, situé sur le haut-parleur gauche sur le modèle sans fil. En revanche, on conserve bien le bouton de mise en sourdine qui se trouve derrière le micro flexible, ainsi que la molette sur l’écouteur droit pour régler le volume.

La prise casque toujours

Sur un plan plus acoustique, le casque est compatible avec de nombreux formats de son spatial, comme le Windows Sonic, le Dolby Atmos et le DTS Headphone : X. Microsoft promet en outre « des performances propres dans les moyennes et hautes fréquences, avec des basses puissantes ».

Comme il s’agit d’un casque filaire, attardons-nous un instant sur la connectique, qui se base sur une prise jack 3,5 mm, compatible avec la manette sans fil Xbox. On peut aussi le brancher par ce biais sur un PC Windows 10. Aucune batterie n’est nécessaire à son fonctionnement.

Il sera lancé le 21 septembre 2021 et les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur le site de Microsoft France.