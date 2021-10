Le nouveau casque filaire officiel de la Xbox est déjà en promotion

Après avoir sorti un casque sans fil pour sa console Xbox, Microsoft propose désormais une version filaire. Mis à part la disparition de la molette de mixage audio et la présence du fil, ils sont presque en tout point identiques, sauf au niveau du prix. Déjà plus abordable que l'autre, ce nouveau micro-casque filaire Xbox passe de 59,99 euros à 48,99 euros sur Amazon.

Les consoles next-gen sont sorties depuis plus d’un an et les constructeurs déploient encore de nouveaux accessoires. C’est le cas de Microsoft, qui après avoir sorti son casque sans-fil Xbox, propose désormais une version filaire qui reprend en grande partie les fonctionnalités du casque wireless, mais pour moins cher. D’ailleurs, il est en ce moment en promotion et passe sous les 50 euros.

Ce qu’il faut retenir du casque filaire Xbox

Léger et confortable

Compatible avec le Dolby Atmos et DTS Headphone : X

La connectique : prise jack 3,5mm

Lancé il y a quelques mois au prix de 59,99 euros, le casque officiel Xbox en version filaire est actuellement en promotion à 48,99 euros seulement sur Amazon. Il est également au même prix chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Casque Filaire Xbox de Microsoft. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un casque filaire confortable pour jouer

Bien plus abordable que la version sans-fil, le nouveau casque filaire Xbox présente un design assez proche, voir même identique du premier modèle. On a le plaisir donc de retrouver un casque ergonomique avec un revêtement en plastique noir mat, mais cette fois avec un fil au coloris vert. Il s’agit toujours d’un casque circum-aural qui englobe complètement l’oreille de chaque côté, avec un arceau recouvert d’une mousse donnant un effet cuir — il est donc très agréable à porter. Cette version filaire dispose également d’un micro réglable qu’on peut remonter ou rabattre hors des sessions de jeu.

Au niveau du design les deux modèles sont très ressemblants, mais il existe quelques différences. En effet, le modèle filaire ne dispose pas de la molette de mixage audio pour le chat et le son des jeux vidéo, qui est proposé sur le modèle sans fil. Évidemment étant filaire, vous retrouverez sur ce casque une prise jack 3,5mm compatible avec la manette sans fil Xbox. On peut aussi le brancher par ce biais sur un PC. Aucune batterie n’est nécessaire à son fonctionnement. Petit plus, il conserve bien le bouton de mise en sourdine qui se trouve derrière le micro, ainsi que la molette sur l’écouteur droit pour régler le volume.

Avec une bonne immersion sonore

Pas de concession faite sur ce nouveau casque, il propose un rendu 3D, et est compatible avec de nombreux formats de son spatial, comme le Windows Sonic, le Dolby Atmos et le DTS Headphone : X. Microsoft promet en outre « des performances propres dans les moyennes et hautes fréquences, avec des basses puissantes ».

Et même si ce casque ne dispose pas de système de réduction de bruit active, la réduction passive est tout de même convaincante. Cela permet de jouer avec un faible volume sonore, tout en entendant parfaitement les sons et la musique du jeu. Enfin vous aurez la possibilité de régler le son via un égaliseur qui est proposé dans l’application spécifique pour Xbox et PC pour personnaliser le rendu sonore.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test de la version sans fil du casque officiel d’Xbox.

Découvrez d’autres références

Si vous souhaitez découvrir ce que propose la concurrence et comparer le casque Xbox, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection des meilleurs casques gaming du moment.