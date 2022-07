Le prix du casque filaire officiel de la Xbox est au plus bas pour les soldes

Après la console Xbox Series S, c'est au tour du casque officiel de Microsoft d'être en promotion. La version filaire est de très bonne qualité et a l'avantage d'être plus accessible encore pendant les soldes d'été en passant à 41,99 euros.

Construit sur la même base que son homologue sans fil, le casque filaire officiel Xbox reprend la conception légère de son grand frère, et quelques fonctionnalités, mais à un prix plus accessible. Déjà abordable, le casque filaire officiel de Microsoft bénéficie de 30 % de réduction pendant les soldes d’été et devient l’une des meilleures options pour ne pas se ruiner.

Les points forts du casque filaire Xbox

Un bon confort notamment par sa légèreté

Compatible avec le Dolby Atmos et DTS Headphone : X

La connectique : prise jack 3,5mm

Sorti à 59,99 euros, le casque filaire officiel Xbox est désormais disponible à 41,99 euros seulement sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Casque Filaire Xbox de Microsoft. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un casque sobre et élégant qui mise sur le confort

La version filaire du casque Xbox reprend à l’identique les traits de son grand frère, le modèle wireless, sorti plutôt. Le revêtement en plastique noir mat est toujours présent, avec cette fois une touche de vert que l’on retrouve sur le câble. Le casque englobe complètement l’oreille de chaque côté sans exercer de pression directe, avec un arceau recouvert d’une mousse donnant un effet cuir — il est donc très agréable à porter. Quant au micro, il est réglable pour le remonter ou rabattre hors des sessions de jeu.

Le modèle filaire est dépourvu de la molette de mixage audio pour le chat et le son des jeux vidéo, qui est proposé sur le modèle sans fil. En revanche, il conserve bien le bouton de mise en sourdine qui se trouve derrière le micro, ainsi que la molette pour régler le volume. Ce casque dispose d’une prise jack 3,5mm compatibles avec la manette sans fil Xbox. On peut aussi le brancher par ce biais sur un PC ou même une PlayStation. Aucune batterie n’est nécessaire à son fonctionnement.

Avec peu de compromis

Certes, ce modèle s’affiche à un prix plus bas, il fait peu de concessions. Il a l’avantage de proposer un rendu 3D, et est compatible avec de nombreux formats de son spatial, comme le Windows Sonic, le Dolby Atmos et le DTS Headphone : X. Microsoft promet en outre « des performances propres dans les moyennes et hautes fréquences, avec des basses puissantes ».

Et si ce casque filaire ne propose pas de réduction de bruit active, il assure une bonne isolation passive. Vous pourrez jouer avec un faible volume sonore, tout en entendant parfaitement les sons et la musique du jeu. Enfin, il est possible de personnaliser le rendu sonore via un égaliseur qui est proposé dans l’application spécifique pour Xbox et PC.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test de la version sans fil du casque officiel d’Xbox.

