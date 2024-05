Cette nouvelle montre Wear OS se veut ultra endurante à plus d’un titre

Avec sa Ticwatch Pro 5, Mobvoi propose avec plusieurs jours d'autonomie et à l'épreuve des rayures.

On s’y attendait après le teasing partagé par le constructeur au début du mois de mai, c’est désormais officiel. La marque chinoise Mobvoi a en effet présenté, cette semaine, sa nouvelle montre connectée sous Wear OS, la Ticwatch Pro 5 Enduro.

Alors que l’on espérait une véritable nouvelle montre sous Wear OS, il s’agit ici davantage d’une réédition du dernier modèle en date de Mobvoi, avec quelques améliorations aussi bien esthétiques qu’en termes d’ergonomie.

Comme c’était déjà le cas sur la première version de la Ticwatch Pro 5, cette Ticwatch Pro 5 Enduro intègre ainsi un système d’affichage à double écran. En usage classique, la montre propose ainsi une dalle Oled de 1,43 pouce de diamètre avec une définition de 466 x 466 pixels. Cependant, en guise d’affichage always-on, la montre propose un affichage très basse consommation, basé sur un écran à cristaux liquides. Pour rappel, ce système permettait déjà de profiter d’une très bonne autonomie pour la Ticwatch Pro 5, avec plus de trois jours d’utilisation. Logiquement, il devrait en être de même sur cette déclinaison « Enduro », avec sa batterie de 628 mAh.

Du côté du matériel et du logiciel, la montre ne réinvente pas la roue et profite des mêmes caractéristiques que la précédente version. Elle embarque ainsi le même processeur Snapdragon W5+ Gen 1 avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Côté logiciel, c’est toujours Wear OS 3.5 que l’on retrouve. Malheureusement, si Mobvoi aurait pu profiter de cette nouvelle version pour passer à Wear OS 4 — alors même que Wear OS 5 devrait être présenté dès la semaine prochaine — c’est ici une occasion manquée.

Une montre plus fine et plus résistante

Sur le plan des données de sport et santé, la Ticwatch 5 Pro Enduro profite d’un cardiofréquencemètre optique, d’un oxymètre de pouls et d’une puce GPS pour le suivi des entraînements.

La Ticwatch Pro 5 La Ticwatch Pro 5 Enduro

Finalement, c’est surtout l’aspect esthétique qui vient distinguer cette nouvelle version« Enduro ». Comme la première édition, elle embarque une couronne rotative, mais celle-ci se veut plus facilement manipulable grâce à sa plus grande épaisseur. Elle profite par ailleurs d’un revêtement de l’écran en verre saphir pour une meilleure résistance face aux rayures. Par ailleurs, la TicWatch 5 Pro Enduro est également plus fine que la Ticwatch Pro 5 classique, avec 11,95 mm d’épaisseur, contre 12,12 mm pour la génération précédente.

Malgré ces quelques nouveautés, la Ticwatch Pro 5 Enduro est affichée au même prix que la Ticwatch pro 5 à son lancement, à 359,99 euros. La montre est d’ores et déjà disponible.