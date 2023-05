Nikon Z8 officialisé : le meilleur appareil photo de Nikon, mais en plus compact

Nikon a dévoilé son nouvel appareil photo haut de gamme, le Nikon Z8. Il reprend les principales qualités du Z9, mais dans un format bien plus compact et à un prix plus abordable.

En octobre 2021, Nikon frappait un grand coup dans le marché des appareils photo haut de gamme avec son Nikon Z9. Il s’agissait à l’époque de l’un des tout meilleurs appareils photo hybrides sur le marché avec deux nouveautés particulièrement intrigantes : l’absence d’obturateur mécanique et la prise de photo sans passage au noir.

Le Nikon Z8, un Nikon Z9 en plus compact

Seulement, avec son prix de 6000 euros et son gros format monobloc, le Nikon Z9 n’était pas conçu pour tous les photographes. Nikon corrige désormais le tir en annonçant le Nikon Z8, un appareil photo hybride à capteur full frame qui reprend les principales qualités du Nikon Z9, mais dans un gabarit qui en fait le digne successeur du reflex Nikon D850.

En fait, à de nombreux égards, le Nikon Z8 se veut un Nikon Z9 plus petit et plus léger, davantage destiné aux photographes de reportage ou d’événements, voire aux vidéastes grâce à la plus simple calibration des stabilisateurs gimbal. On a ici affaire à un boîtier d’un poids de 910 grammes, à comparer aux 1340 grammes du Nikon Z9 avec carte mémoire et batterie. Le Nikon Z8 est par ailleurs plus petit de 30 % que le Z9 et de 15 % que le D850.

Néanmoins, malgré cette plus grande compacité, le Nikon Z8 n’a quasiment rien à envier à son grand frère. On va retrouver le même capteur photo full frame 24×36 mm de 45,7 mégapixels profitant d’une conception empilée pour une meilleure réactivité en lecture. L’appareil profite également du même processeur d’image Expeed 7 permettant une vitesse de lecture très rapide sur le capteur avec un rolling shutter négligeable. De quoi permettre encore une fois à Nikon de tout miser sur l’obturateur électronique et de faire l’impasse sur l’obturateur mécanique.

L’appareil profite en outre d’une visée continue sans black-out au moment de la prise de vue. Notons par ailleurs l’autofocus, semblable à celui du Nikon Z9 avec détection des animaux, des visages, des yeux, des oiseaux, des motos et même des cockpits ou de la carlingue des avions.

Des performances de haute volée

Du côté des performances, Nikon annonce une sensibilité de 64 à 25 600 ISO. La vitesse d’obturation quant à elle peut monter jusqu’à 1/32000 seconde. Surtout, le Nikon Z8 se distingue des concurrents par une rafale impressionnante avec la possibilité de capturer des clichés à 120 images par seconde en JPG 11 mégapixels, 30 images par seconde en JPG pleine définition, 60 images par seconde en JPG recadrés au format DX de 19 mégapixels et 20 images par seconde en RAW ou HEIF. Le Nikon Z8 ne se contente pas des seuls enregistrements de photos en JPG et en RAW mais permet également de capturer des images à haute plage dynamique au format HDR HEIF.

L’écran orientable du Nikon Z8 // Source : Geoffroy Husson pour Frandroid Le Nikon Z8 // Source : Geoffroy Husson pour Frandroid

La vidéo n’est pas délaissée, puisque Nikon annonce la possibilité d’enregistrer des séquences vidéo en 8K 60p au format N-RAW et le support de l’enregistrement vidéo ProRes RAW 12 bits en interne jusqu’en 4K 60p.

Une poignée pour en faire un simili Z9

Du côté de l’ergonomie, outre le format plus petit, on va retrouver un écran monochrome des réglages sur la face supérieure de l’appareil, un écran arrière orientable sur quatre axes, un viseur électronique à 120 FPS, un bouclier pour protéger le capteur en l’absence de rideau d’obturation, un tiroir pour cartes CFexpress XQD et un second pour cartes SD UHHS-II, deux prises USB-C — dont une pour la communication USB-LAN à l’aide d’un adaptateur Ethernet — et une batterie permettant de capturer 330 à 340 photos selon Nikon. Si cela venait à s’avérer insuffisant, le constructeur propose également une poignée en kit, avec batterie intégrée. De quoi permettre de transformer le Nikon Z8 en un appareil monobloc… comme le Nikon Z9.

Le Nikon Z8 sera disponible à compter du 25 mai. Il sera proposé nu au prix de 4599 euros et avec un objectif photo 24-120 mm (f/4) à 5549 euros. La poignée sera quant à elle disponible à la même date au prix de 399 euros.

