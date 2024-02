Cet appareil photo devient bien plus polyvalent grâce à une mise à jour

Nikon a annoncé une mise à jour majeure pour son Nikon Z8 qui permet désormais de profiter du mode piège photo, de davantage de profils monochrome ou d'un mode photo haute définition jusqu'à 180 mégapixels.

En mai dernier, Nikon annonçait le Nikon Z8, un boîtier photo qui reprenait la plupart des caractéristiques du modèle le plus haut de gamme de la firme japonaise, le Nikon Z9. Cependant, afin de préserver un certain avantage au modèle le plus haut de gamme, Nikon avait jusqu’à présent limité certaines fonctionnalités. C’est désormais de l’histoire ancienne.

Ce mercredi, Nikon a en effet annoncé une mise à jour majeure pour son Nikon Z8 avec l’intégration de plusieurs fonctionnalités jusqu’à présent réservées à ses autres appareils photo hybrides plein format, le Nikon Z9 et le Nikon Zf.

C’est notamment le cas de l’auto-capture, souvent qualifiée de piège photo et qui n’était jusqu’à présent proposée que sur le Nikon Z9. Concrètement, cette fonctionnalité va vous permettre de paramétrer en amont votre prise de vue avec différents paramètres et de demander à l’appareil de ne déclencher pour prendre la photo que lorsque le sujet est positionné là où vous le souhaitez. Trois critères peuvent ainsi être déterminés : la position du sujet, sa distance à l’appareil photo et la nature du sujet. Par exemple, vous pouvez paramétrer le Nikon Z8 pour que la photo ne soit prise que quand un oiseau vient se poser à un endroit précis sur une branche, ou quand un skieur vient passer dans l’angle supérieur droit du champ de vision de l’objectif.

Notons cependant que, contrairement au Nikon Z9, le Nikon Z8 ne propose pas de détection spécifique des oiseaux pour l’auto-capture. Il faudra donc passer nécessairement par une détection plus générale des animaux. C’est d’autant plus dommage que la mise à jour du Nikon Z98 en version 2.0 va permettre de reconnaître désormais spécifiquement les oiseaux, avec un suivi plus précis et plus rapide des volatiles.

Un mode pour des photos jusqu’à 180 mégapixels

Autre nouveauté du Z8 issue cette fois du Nikon Zf, le mode « pixel shift ». Pour rappel, ce mode va vous permettre de capturer plusieurs clichés au même moment, puis de les conjuguer en une photo haute définition grâce à des micromouvements du capteur. De quoi permettre de prendre ainsi de 4 à 8 photos et de découvrir un cliché en très haute définition jusqu’à 180 mégapixels. Il faudra cependant s’assurer que le boîtier soit stabilisé et fixe, sur un trépied ou un muret.

Parmi les autres nouveautés poussées avec cette mise à jour 2.0 du Nikon Z8, on peut citer l’intégration des modes monochromes « moins contrasté » et « tons profonds » pour la photo en noir et blanc, ainsi que la fonction « maquillage » pour une peau lissée en mode portrait. La mise à jour va également permettre aux vidéastes de sélectionner une sensibilité plus basse, jusqu’à 200 ISO (contre 800 ISO précédemment). Enfin, on citera également les sons de déclencheurs virtuels (reflex, argentique, télémétrique ou électronique) que l’on pourra paramétrer en l’absence de véritable obturateur mécanique sur le boîtier.

La mise à jour logicielle du Nikon Z8 en version 2.0 est disponible dès ce mercredi. Elle est proposée gratuitement pour l’ensemble des clients équipés du boîtier de Nikon.