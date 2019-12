Nokia compte faire son grand retour sur le marché des téléviseur avec une dalle 4K UHD dotée d’Android TV. Néanmoins, le téléviseur n’est pour l’instant annoncé qu’en Inde.

Outre les téléphones portables, Nokia a longtemps commercialisé également des téléviseurs, notamment à l’époque du cathodique. Autant dire que depuis cette période, il s’en sont passé des choses pour Nokia. Racheté par Microsoft, puis redevenu autonome pour les infrastructures réseau, la marque Nokia est désormais utilisé par le finlandais HMD pour les smartphones.

Néanmoins, c’est bel et bien Nokia qui a présenté ce jeudi en Inde un tout nouveau téléviseur connecté, à la suite de Honor, Xiaomi ou OnePlus. Baptisé Nokia 55 sans autres formes de complication, le téléviseur est en fait proposé avec une diagonale d’écran de 55 pouces (139 cm) pour une définition 4K UHD de 3840×2160 pixels. Nokia s’est par ailleurs associé à JBL — marque du groupe Harman Kardon racheté par Samsung — pour intégrer deux haut-parleur 24W compatibles avec les technologies Dolby Audio et DTS Trusurround.

Une compatibilité HDR avec Dolby Vision

Concernant la qualité de la dalle, il s’agit d’un affichage LCD avec un contraste annoncé à 1200:1 et une luminosité maximale mesurée à 400 cd/m². Nokia communique par ailleurs sur une compatibilité HDR avec Dolby Vision. On notera par ailleurs que le téléviseur est équipé du système Android TV en version 9.0, et qu’il intègre trois prise HDMI, deux prises USB et un port Ethernet en plus du Wi-Fi.

Le téléviseur Nokia n’est pour l’instant prévu qu’en Inde. Il est d’ores et déjà affiché sur le site du e-commerçant Flipkart qui le commercialisera dès le 10 décembre au prix de 42 000 roupies, soit 530 euros. On ignore encore si le téléviseur sera distribué en Europe.