Xiaomi n’a pas seulement annoncé les Redmi Note 8 et Note 8 Pro, mais aussi sa première TV connectée.

Xiaomi n’est pas à son premier coup d’essai dans le monde de la TV, la marque chinoise a déjà toute une gamme de téléviseurs connectés. Cette fois-ci, c’est la sous-marque Redmi qui a apposé son logo sur une TV : la Redmi TV. Elle était attendue depuis quelque semaines, et elle arrive dans un contexte où les constructeurs de smartphones se mettent à commercialiser des TV. OnePlus avec la OnePlus TV, Honor avec la Honor Vision… et maintenant Redmi.

Ce nouveau téléviseur Redmi est, sur le papier, un appareil intéressant car il présente un grand écran LCD de 70 pouces de diagonale avec une définition 4K et le support du HDR, le tout sous un design simple avec des bordures d’écran minimes où le nom de la marque est présent sous la dalle. Notons également la présence des certifications Dolby Audio et DTS-HD.

Xiaomi oblige, la Redmi TV reprend ce que l’on connaissait déjà avec les TV de l’écosystème Mi. On trouve ainsi un traitement d’image de sixième génération basé sur le processeur Amlogic, ce dernier est doté de quatre cœurs 64 bits à 1,5 GHz et un GPU MP3 Mali-450 à 750 MHz. La TV est également équipée avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. En ce qui concerne sa connectivité, on trouve du Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac (2,4 et 5 GHz) et du Bluetooth 4.2. Il y a également trois ports HDMI 2.0, deux ports USB, un port Ethernet, une sortie optique, une entrée AV et une prise d’antenne. C’est vraiment du classique de ce côté là.

480 euros et disponibilité en Chine

Finalement, la particularité de cette TV ne sera pas ses caractéristiques mais son interface et son prix. En effet, elle intègre PatchWall, un système d’exploitation basé sur Android TV développé par Xiaomi. Ce dernier intègre évidemment l’assistant vocal maison. Comme beaucoup de produits Xiaomi, la Redmi TV est pour le moment uniquement annoncée pour le marché chinois. Elle est vendue à 3 799 yuans, ce qui représente environ 480 euros HT.

Pour comparaison, une TV LCD 4K de 65 pouces peut descendre à environ 430 euros TTC en France. Le tarif est évidemment à replacer dans son contexte : la Redmi TV offre une expérience logicielle plus complète avec des certifications qui ont évidemment des coûts supplémentaires pour le constructeur et des connectiques que l’on trouve habituellement sur des TV plus onéreuses. Enfin, la dalle IPS LCD utilisée par Xiaomi est peut-être d’une meilleure qualité, mais c’est impossible de le certifier avec seulement quelques caractéristiques techniques.