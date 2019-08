Ce jeudi, Xiaomi a dévoilé officiellement ses deux nouveaux smartphones d’entrée de gamme, les Redmi Note 8 et Note 8 Pro. Ce dernier est le premier smartphone du constructeur chinois à proposer un capteur photo de 64 mégapixels.

Décidément, le rythme de Xiaomi sur sa gamme Redmi Note est implacable. Alors que le constructeur a lancé le Redmi Note 7 en février dernier, il aura fallu moins de six mois pour qu’il dévoile son successeur. Ce jeudi, Xiaomi a en effet présenté officiellement en Chine ses nouveaux Redmi Note 8 et Redmi Note 8 Pro.

Comme prévu, les deux smartphones intègrent quatre appareils photo au dos. On retrouve ainsi la configuration suivante sur le Xiaomi Redmi Note 8 :

Appareil photo principal de 48 mégapixels

Appareil photo ultra grand-angle de 8 mégapixels

Appareil photo macro de 2 mégapixels

Capteur de profondeur de 2 mégapixels

De son côté, le Redmi Note 8 Pro se targue d’être le premier smartphone de Xiaomi à intégrer un capteur photo Samsung GW1 de 64 mégapixels, le même que sur le Realme XT dévoilé hier. Voici pour le reste de la configuration photo :

Appareil photo principal de 64 mégapixels

Appareil photo ultra grand-angle de 8 mégapixels

Appareil photo macro de 2 mégapixels

Capteur de profondeur de 2 mégapixels

On notera néanmoins quelques différences en termes de design entre les deux smartphones. Si le Redmi Note 8 propose un module photo positionné à la verticale en haut à gauche, celui du note 8 est centré au dos de l’appareil, avec un design rappelant en partie la gamme Reno d’Oppo. Dans les deux cas, le lecteur d’empreintes digitales se trouve au dos du smartphone.

De grosses différences entre les deux modèles

Pour le Redmi Note 8 classique, Xiaomi a intégré une puce Snapdragon 665 de Qualcomm, plus performante que le Snapdragon 665 du Redmi Note 7. On trouve également un écran LCD de 6,3 pouces avec une définition Full HD+ et une petite encoche pour le capteur de 13 mégapixels pour les selfies. Pour la mémoire, Xiaomi a prévu des versions avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Enfin, le Redmi Note 8 intègre une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide 18W.

De son côté, le Redmi Note 8 Pro propose une fiche technique bien différente de celle de son petit frère. Pour la puce, il s’agit d’un SoC Helio G90T de MediaTek, adossé à 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. L’écran LCD est également plus grand, avec une diagonale de 6,53 pouces même si la définition reste identique, en Full HD+. On retrouve par ailleurs une petite encoche en façade pour le capteur 20 mégapixels servant aux selfies. Enfin, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro intègre un accumulateur de 4500 mAh.

Pour l’heure, les deux smartphones n’ont été présentés officiellement qu’en Chine. Le Redmi Note 8 y est annoncé à partir de 999 yuans, soit 126 euros HT, tandis que le Redmi Note 8 Pro s’affiche dès 1399 yuans, soit 176 euros HT.