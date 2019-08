Alors que la présentation officielle du Redmi Note 8 est attendue dans les prochains jours, on en apprend désormais davantage sur la version classique et la déclinaison pro. Toutes deux seront équipées d’une puce conçue pour le jeu mobile, le Helio G90T de MediaTek.

Depuis quelques jours, les informations se multiplient au sujet de la prochaine gamme Redmi Note de Xiaomi. Alors que le Redmi Note 7 a été dévoilé en janvier dernier, Xiaomi a d’ores et déjà annoncé que ses successeurs, les Redmi Note 8 et Redmi Note 8 Pro, seront présentés en Chine dès le 29 août.

À une semaine de cette présentation officielle, on en sait désormais davantage sur les deux smartphones grâce au fabricant de puces MediaTek. Sur le réseau social Weibo, l’équipementier a d’ores et déjà confirmé que les Redmi Note 8 et Redmi Note 8 Pro seraient équipés de sa dernière puce orientée vers le gaming, le Helio G90T. Une annonce qui permet donc de confirmer en partie les rumeurs évoquées jusqu’à présent sur les deux appareils.

Une puce plus performante que le Snapdragon 730

Pour rappel, ce SoC a été présenté officiellement à la fin du mois de juillet par MediaTek. Cette puce gravée en 12 nm est équipée de 8 cœurs Cortex A55 et Cortex A76 cadencés à 2,05 GHz. On retrouve également une puce Mali G76 à 800 MHz spécialement dédiée aux performances graphiques, ainsi qu’un modem 4G Cat. 12 et du MIMO 4×4. Concrètement, la puce devrait permettre de meilleures performances dans les jeux 3D que son concurrent direct, le Snapdragon 730 de Qualcomm.

On en saura davantage sur la gamme Redmi Note 8 lors de sa présentation officielle. Celle-ci aura lieu en Chine le 29 août prochain.