Des photos supposées du Xiaomi Redmi Note 8 le montrent avec un quadruple appareil photo au dos.

Nous avons déjà eu l’occasion de parler du futur Xiaomi Redmi Note 8 après que celui-ci a été discrètement évoqué par un représentant de la marque. Désormais, ce sont carrément des photos du smartphone qui circulent sur le web.

En effet, la FCC a certifié un smartphone Xiaomi qui semble être le Redmi Note 8 et dans les documents publiés par l’organisme on peut notamment apercevoir les photos suivantes.

Sur l’une des images, la face avant est marquée d’une toute petite encoche au sommet. Dans l’autre cliché, on voit notamment un dos logeant quadruple appareil photo rangés à la verticale dans le coin supérieur gauche, juste à côté du flash LED.

Ne sautons pas sur des conclusions hâtives. Il est encore trop tôt pour affirmer avec certitude qu’il s’agit bel et bien du Redmi Note 8 et pas d’un autre smartphone de la gamme. Par ailleurs, certaines rumeurs laissent entendre que le Redmi Note 8 profiterait d’un module photo plus centré, à l’instar de ce que montre le rendu non officiel ci-dessous.

Patience, l’avenir nous en dira plus à ce sujet. En attendant, le Xiaomi Redmi Note 7 est toujours aussi populaire auprès de nos lecteurs et lectrices.